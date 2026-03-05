Fiscalía conocía hace "una semana y media" que Lupe Zevallos se encontraba oculta en un inmueble de San Borja, señala Chávez Cotrina

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, brindó detalles sobre el operativo que terminó con la captura de Lupe Zevallos Gonzales.

El fiscal precisó que la ubicación de la hermana de Fernando Zevallos, exdueño de AeroContinente, fue comunicada a su despacho con aproximadamente una semana y media de anticipación.

"Hace una semana y media aproximadamente la Policía Nacional se aproximó a mi despacho a dar cuenta de que por trabajo de inteligencia habrían ubicado a la señora Lupe Zevallos en un inmueble de San Borja", dijo en La Rotativa del Aire.

Con esa información, el Ministerio Público solicitó de inmediato la orden de allanamiento, la cual fue autorizada ayer por la Corte Nacional.

La ejecución de la medida se dio en las primeras horas de la mañana de hoy, con la presencia de un fiscal de crimen organizado y un abogado público para garantizar los derechos de la detenida.

Tras el operativo, Zevallos fue trasladada a la sede de la Dirincri y posteriormente pasará por el control de identidad judicial antes de su internamiento en un penal.

El historial de la fuga

Lupe Zevallos fue sentenciada el 15 de febrero de 2019 a 25 años de prisión por el delito de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas. La modalidad imputada fue la de conversión y transferencia a través de la empresa AeroContinente y otras compañías fachada.

"Recuerden ustedes que ella se encontraba escuchando la lectura de su sentencia, pero sale de la sala y a partir de ahí ha estado en calidad de no habida", recordó el fiscal.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Alerta por falta de presupuesto

En otro momento, el fiscal Chávez Cotrina reiteró su preocupación por la crisis financiera que atraviesa el Ministerio Público y señaló que se requieren 500 millones de soles para evitar el colapso de la institución hacia el mes de julio.

"Estamos con más de 4,700 asistentes de apoyo a la Fiscalía que ya no van a ser contratados el mes de marzo porque no hay dinero para pagarles sus sueldos. (...) Ya no tienen dinero para pagar lo que es los alquileres, la luz, el agua y el internet", aseveró.