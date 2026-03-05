¿Incidente en ductos de gas en Cusco provocará un incremento en el recibo de luz?

El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, dijo que la restricción en el suministro de gas natural ha obligado al sistema eléctrico, cuya matriz depende en un 40 % de este recurso, a activar las reservas frías de diésel.

El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, informó que la fuga y deflagración de gas en el yacimiento de Camisea, ubicado en la región de Cusco, se encuentra "bajo investigación".



"Todavía no se ha determinado la causa [del incidente]. El día de hoy, Osinergmin, que es el organismo regulador, ha descartado que se trate de un sabotaje, pero se están tratando de entender qué es lo que ha ocurrido", sostuvo.



En una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV, Cantuarias dijo que la reparación del ducto afectado implica el traslado en helicóptero de tuberías de 32 pulgadas de diámetro que pesan entre 2 y 5 toneladas, además de maquinaria pesada para realizar movimientos de tierra, ya que los ductos están enterrados.



"Hoy día, gracias a Dios, se abrió una ventana del clima y pudieron ingresar los helicópteros, se iba movilizando el equipo. Y, en la medida que el clima ayude, el estimado es que se va a completar todo el trabajo de reparación dentro del plazo de los 14 días", enfatizó.



"Impacto va a haber, pero, principalmente, para el sector empresarial"

Cantuarias explicó que los daños identificados alcanzan los 60 metros en el ducto de gas seco y 24 metros en el de líquidos.

"Por la calidad de los técnicos que tiene TGP (Transportadora de Gas del Perú), que es el operador de los dos ductos, se puede hacer de manera eficiente y correcta en poco tiempo. Ya se hicieron todas las pruebas para el tema de los tubos que se van a reemplazar, están todos operativos. En consecuencia, ¿qué es lo que nos está faltando? Terminar de movilizar todo el material, o sea, todos los tubos, toda la maquinaria, para comenzar a hacer el trabajo. Tema central es que, si el clima nos ayuda, se aceleraría todo el proceso", declaró.



El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos expresó que la restricción en el suministro de gas natural ha obligado al sistema eléctrico, cuya matriz depende en un 40 % de este recurso, a activar las reservas frías de diésel.



"El sistema eléctrico está operando, no se espera que haya restricciones, pero sí hay un impacto, y es que el costo por mega del gas natural son 30 dólares, el del diésel son 210 dólares; o sea, siete veces, lo cual en consecuencia va a haber un impacto en las tarifas eléctricas", advirtió.



En esa línea, aseguró que este incremento afectará principalmente a los "clientes libres" (sector empresarial) y no debería verse reflejado de manera inmediata en los recibos de las familias. "Impacto va a haber, pero, principalmente, para el sector empresarial", remarcó.