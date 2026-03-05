Últimas Noticias
Con Homelander en la Casa Blanca, ‘The Boys' lanza un salvaje tráiler de su última temporada [VIDEO]

Homelander buscará ser inmortal a toda costa y The Boys buscará impedirlo.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Se acabó la batalla? La serie 'The Boys' confirmó la fecha de estreno de su último capítulo junto con Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Capon y Antony Starr.

The Boys está cada vez más cerca de estrenar su quinta —y última— temporada en Prime Video. Por eso, la plataforma de streaming decidió lanzar este jueves el tráiler oficial de una de las series de superhéroes más populares en los últimos años.

En el video, subido a YouTube y demás plataformas digitales, muestra al egocéntrico Homelander (Antony Starr) subiendo unas escaleras mostrando su dominio del mundo ante miles de personas en un auditorio mientras es aplaudido.

"Mi poder es absoluto. A niveles que nadie ha soñado. Pues tengo un destino más grande", expresó el vengador y principal antagonista de The Boys.

En seguida, Billy Butcher (Karl Urban), Hughie Campbell (Jack Quaid), Starlight (Erin Moriarty), Mother's Milk (Laz Alonso) y Fenchie (Tomer Capon) se reúnen para analizar la manera de impedir el reino absoluto de Homelander. "Creemos que Homelander intenta conseguir el V1", señala Mother's Milk.

"Es la primera interacción del compuesto V. Pero si Homelandeer consigue un poco, será inmortal", explica uno de los miembros de The Boys.

"Debemos correr mientras podamos, como podamos", precisa Starlight. "No. Le damos el virus mientras aún funciona y matamos a cada super del planeta", refutó Butcher, quien aparece aniquilando con sus tentáculos a sus adversarios.

El regreso de Soldier Boy y la aparición de Homelander en la Casa Blanca

En otra escena del tráiler se ve como Homelander abre una capsula donde se encontraba durmiendo su padre y maestro Soldier Boy (Jensen Ackles) para que lo ayude en su plan de inmortalidad.

"Te necesito padre", le dice Homelander. "¿Jugaste conmigo? ¿Es una clase de perversión?", le pregunta el personaje a líder de los Super quien niega que tenga mala intención. "Entonces, ¿Qué es lo quieres?", añade.

"Necesitamos preparar Estados Unidos para mi ascensión", expresa Homelander. Luego, Soldier Boy se encuentra cara a cara con Billy Butcher, quien no duda en atacarlo lanzándole un auto.

Rayos, peleas y mucha sangre aparecen en las siguientes imágenes para dejar ver a Homelander golpeando a un ser desconocido hasta destruirlo.

"A quienes intenten destruirme, a los incrédulos y traidores, les ofrezco el olvido", expresa el villano, quien aparece sentado en el sillón presidencial de la Casa Blanca. 

¿Cuándo y dónde se estrena la quinta temporada de The Boys?

La serie The Boys confirmó que su quinta —y última temporada— tendrá ocho episodios. Los dos primeros capítulos se estrenarán en Prime Video el 8 de abril de 2026. Desde entonces, cada episodio se lanzará semanalmente todos los miércoles lazando el episodio final el próximo 20 de mayo.

Karl Urban, Tomer Capone y Laz Alonso con sus personajes en la serie The Boys.
¿De qué trata The Boys, la serie de Prime Video?

The Boys es una serie web estadounidense de superhéroes desarrollada por Eric Kripke para Prime Video basada en el cómic del mismo nombre de Garth Ennis y Darick Robertson.

La historia sigue a un equipo de justiciero en su lucha contra otros individuos con superpoderes y que abusan de sus habilidades para ambiciones personales.

"En un mundo donde los superhéroes, conocidos como 'Los Siete', abusan de sus poderes y se comportan como celebridades corruptas, un grupo de vigilantes clandestinos llamados 'The Boys' se propone detenerlos y exponer sus secretos. Liderados por Billy Butcher, un ex agente de la CIA que tiene una cuenta personal pendiente con uno de Los Siete, el grupo se enfrenta a peligros mortales mientras lucha por desmantelar el corrupto sistema de Vought International, la poderosa corporación que respalda a Los Siete", se lee en la sinopsis oficial.

¿Quién es quién en la serie The Boys?

  • Karl Urban como William 'Billy' Butcher.
  • Jack Quaid como Hugh 'Hughie' Campbell.
  • Antony Starr como Homelander.
  • Erin Moriarty como Annie January / Starlight.
  • Dominique McElligott como Queen Maeve.
  • Jessie T. Usher como A-Train.
  • Laz Alonso como Mother’s Milk.
  • Chace Crawford como The Deep.
  • Tomer Capone como Frenchie.
  • Karen Fukuhara como Kimiko.
  • Nathan Mitchell como Black Noir II.
  • Colby Minifie como Ashley Barrett.
  • Aya Cash como Stormfront.
  • Claudia Doumit como Victoria Neuman.
  • Jensen Ackles como Soldier Boy.
  • Cameron Crovetti como Ryan Butcher.
  • Susan Heyward como Sister Sage.
  • Valorie Curry como Firecracker.
  • Jeffrey Dean Morgan como Joe Kessler.
  • Daveed Diggs como un personaje por revelar.
  • Jaz Sinclair como Marie Moreau.
  • Chance Perdomo como Andre Anderson.
  • Lizze Broadway como Little Cricket.
  • Maddie Phillips como Cate Dunlap.
  • London Thor / Derek Luh como Jordan Li.
  • Asa Germann como Sam Riordan.
  • Shelley Conn como Indira Shetty.
  • Sean Patrick Thomas como Polarity.
  • Hamish Linklater como Cipher.
La quinta temporada de The Boys llegará a Prime Video el próximo 8 de abril.

the boys prime video Karl Urban series

