Con Homelander en la Casa Blanca, ‘The Boys' lanza un salvaje tráiler de su última temporada [VIDEO]

The Boys está cada vez más cerca de estrenar su quinta —y última— temporada en Prime Video. Por eso, la plataforma de streaming decidió lanzar este jueves el tráiler oficial de una de las series de superhéroes más populares en los últimos años.

En el video, subido a YouTube y demás plataformas digitales, muestra al egocéntrico Homelander (Antony Starr) subiendo unas escaleras mostrando su dominio del mundo ante miles de personas en un auditorio mientras es aplaudido.

"Mi poder es absoluto. A niveles que nadie ha soñado. Pues tengo un destino más grande", expresó el vengador y principal antagonista de The Boys.

En seguida, Billy Butcher (Karl Urban), Hughie Campbell (Jack Quaid), Starlight (Erin Moriarty), Mother's Milk (Laz Alonso) y Fenchie (Tomer Capon) se reúnen para analizar la manera de impedir el reino absoluto de Homelander. "Creemos que Homelander intenta conseguir el V1", señala Mother's Milk.

"Es la primera interacción del compuesto V. Pero si Homelandeer consigue un poco, será inmortal", explica uno de los miembros de The Boys.

"Debemos correr mientras podamos, como podamos", precisa Starlight. "No. Le damos el virus mientras aún funciona y matamos a cada super del planeta", refutó Butcher, quien aparece aniquilando con sus tentáculos a sus adversarios.

El regreso de Soldier Boy y la aparición de Homelander en la Casa Blanca

En otra escena del tráiler se ve como Homelander abre una capsula donde se encontraba durmiendo su padre y maestro Soldier Boy (Jensen Ackles) para que lo ayude en su plan de inmortalidad.

"Te necesito padre", le dice Homelander. "¿Jugaste conmigo? ¿Es una clase de perversión?", le pregunta el personaje a líder de los Super quien niega que tenga mala intención. "Entonces, ¿Qué es lo quieres?", añade.

"Necesitamos preparar Estados Unidos para mi ascensión", expresa Homelander. Luego, Soldier Boy se encuentra cara a cara con Billy Butcher, quien no duda en atacarlo lanzándole un auto.

Rayos, peleas y mucha sangre aparecen en las siguientes imágenes para dejar ver a Homelander golpeando a un ser desconocido hasta destruirlo.

"A quienes intenten destruirme, a los incrédulos y traidores, les ofrezco el olvido", expresa el villano, quien aparece sentado en el sillón presidencial de la Casa Blanca.

¿Cuándo y dónde se estrena la quinta temporada de The Boys?

La serie The Boys confirmó que su quinta —y última temporada— tendrá ocho episodios. Los dos primeros capítulos se estrenarán en Prime Video el 8 de abril de 2026. Desde entonces, cada episodio se lanzará semanalmente todos los miércoles lazando el episodio final el próximo 20 de mayo.