Loreto: un sismo de magnitud 4.8 se sintió esta noche en Pastaza

Un sismo de magnitud 4.8 fue registrado la noche de este jueves en el distrito de Pastaza, provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 8:40 de la noche.

El temblor se localizó a 46 kilómetros al oeste de Pastaza y tuvo una profundidad de 115 kilómetros.

Intensidad y prevención

El movimiento tuvo una intensidad de grado III para Pastaza dentro de la escala de Mercalli, por lo que pudo ser sentido por algunas personas dentro de edificios.

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.