PJ admitió a trámite apelación de Rafael López Aliaga para que se revoque ampliación de investigación sobre caso 'Panama Papers'

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga para que se revoque la resolución que ordenó ampliar por 24 meses el plazo de la investigación preparatoria que se le sigue junto a otras personas por el caso 'Panama Papers'.

Mediante una resolución emitida el último 19 de enero, a la que tuvo acceso RPP, el juez Jorge Chávez Tamariz resolvió "conceder" el recurso de apelación interpuesto por el exburgomaestre capitalino al determinar que cumple los requisitos establecidos en el código procesal penal para ser admitido.

La defensa legal del exalcalde de Lima sostiene que la resolución emitida por dicho magistrado, el 26 de septiembre del 2025, contiene errores de derecho en la indebida motivación de resoluciones judiciales y motivación aparente por lo que demanda que la instancia superior revoque la resolución apelada y reformándola se ordene a la Fiscalía que reduzca el plazo de la prórroga de esta investigación preparatoria a 12 meses.

El juez Chávez Tamariz también concedió los recursos de apelación presentados por otros dos investigados para que se revoque el extremo de la resolución que emitió dicho magistrado en la que declaró "infundado" el recurso de control de plazo que presentaron sus abogados para que se ordene el cierre de esta investigación preparatoria y reformándolo se ordene al Ministerio Público que emita el pronunciamiento que corresponda en el plazo de ley por haberse vulnerado su derecho al plazo razonable.

El magistrado dispuso remitir estos recursos de apelación a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que si los admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto en los próximos días.

La resolución apelada



El juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundada "en parte" la solicitud que hizo la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Cuarto Despacho, para que se ordenará una prórroga de esta investigación preparatoria, pero por un plazo de 36 meses.

Mediante una resolución emitida el último 26 de setiembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que 24 meses es un tiempo razonable para agotar la investigación preparatoria y emitir el pronunciamiento de fondo de la controversia. Así como por las diligencias que están pendientes a llevarse a cabo como la de culminar una pericia contable y financiera del 2010 al 2018 y ampliada del 2018 al 2021; tomar las declaraciones testimoniales de dos extranjeros y ocho nacionales; requerir asistencia judicial a Estados Unidos y Panamá y determinar si se comprende a tres empresas como "personas jurídicas" dentro de este caso.

La Fiscalía investiga el manejo de fondos que ascendería a un millón de soles de la Caja Municipal de Crédito Popular entre los años 2012 y 2014, entre otros hechos.

