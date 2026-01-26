Rafael López Aliaga pide a José Jerí que renuncie a la presidencia: "Estamos igual o peor que con Dina Boluarte"

El candidato presidencial por Renovación Popular sostuvo que el mandatario debe dejar el cargo porque "destroza la confianza del Perú" tras sus reuniones con empresarios chinos.

Rafael López Aliaga pidió este lunes al presidente José Jerí que renuncie a la Presidencia de la República debido a sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang. En su opinión, el mandatario tampoco ha hecho buen trabajo en materia de seguridad ciudadana.

"Yo le pediría la renuncia porque ya este señor ha puesto... dense cuenta que la Presidencia no es solo el señor Jerí, es el Perú, entonces no puede dar esa imagen y que tenga cada noche un nuevo video más (de sus reuniones con el empresario). ¿Vamos a tener 19 videos cada noche? eso destroza la confianza del Perú. Él no entró para eso, entró para seguridad ciudadana y elecciones limpias. Sobre la seguridad, estamos igual o peor que con Dina Boluarte", afirmó a los medios de comunicación.

Por otro lado, López Aliaga manifestó no creer en los resultados de las últimas encuestas sobre las preferencias de la población con respecto a los candidatos presidenciales. Él aseguró tener más porcentaje a su favor.

"No les creo nada (a las encuestadoras), felizmente tengo información distinta, recibo información del exterior, estamos entre 18 %, 19 % o 22 % (en los sondeos), esa es la verdad", enfatizó.

El candidato presidencial participó este lunes en la presentación del libro "¿Por-ki Rafael quiere ser presidente", una obra basada en su trayectoria de vida. Esto en el Cercado de Lima.

Presentan moción de vacancia

Un grupo de parlamentarios, conformado principalmente por la bancada de Perú Libre y legisladores de bloques de izquierda, presentó este lunes, formalmente, una moción de vacancia contra el presidente José Jerí. Su principal argumento es que el mandatario estaría con "permanente incapacidad moral" para estar en el cargo.

El argumento central de la moción se refiere a la denuncia periodística sobre la reunión reservada sostuvo Jerí el pasado 26 de diciembre de 2025 con el empresario chino Zhihua Yang.