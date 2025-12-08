Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 08 de diciembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 08 de diciembre?

Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION EN LA TOMA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización José Carlos Mariátegui
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 08 de Diciembre, 5:49 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 08 de Diciembre, 2:00 pm
Distrito

SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy

Motivo
ROTURA DE TUBERIA MATRIZ
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Prona Tupac Amaru
  • Urbanización San Ignacio de Monterrico
  • Urbanización Loyola
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 08 de Diciembre, 6:38 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 08 de Diciembre, 1:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION EN LA TOMA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Las Viñas
  • Urbanización Progresistas de Ate, Zona A
  • Urbanización San Antonio
  • Residencial Las Américas
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 08 de Diciembre, 7:20 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 08 de Diciembre, 2:20 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION EN LA TOMA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Upis Huascar, Canto Grande
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 08 de Diciembre, 7:22 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 08 de Diciembre, 2:00 pm
Distrito

VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy

Motivo
ROTURA DE TUBERIA MATRIZ
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 320
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 08 de Diciembre, 7:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 08 de Diciembre, 12:30 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION EN LA TOMA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Matellini
  • Asociación de Vivienda Matazango
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 08 de Diciembre, 6:30 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 08 de Diciembre, 2:30 pm
Distrito

EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Agustino - 7ª Zona, El Agustino
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 08 de Diciembre, 6:40 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 08 de Diciembre, 2:40 pm
Distrito

MI PERU: Corte de Agua hoy

Motivo
OBSTRUCCION DE MATRIZ
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Nuestra Señora de las Mercedes
  • C.P. Nuestra Señora de las Mercedes
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 08 de Diciembre, 7:04 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 08 de Diciembre, 1:04 pm
