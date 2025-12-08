Corte de agua en Lima hoy 08 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 08 de diciembre?

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION EN LA TOMA Localidades / Áreas afectadas Urbanización José Carlos Mariátegui Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 08 de Diciembre, 5:49 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 08 de Diciembre, 2:00 pm

Distrito SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy Motivo ROTURA DE TUBERIA MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Urbanización Prona Tupac Amaru

Urbanización San Ignacio de Monterrico

Urbanización Loyola Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 08 de Diciembre, 6:38 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 08 de Diciembre, 1:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION EN LA TOMA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Las Viñas

Urbanización Progresistas de Ate, Zona A

Urbanización San Antonio

Residencial Las Américas Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 08 de Diciembre, 7:20 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 08 de Diciembre, 2:20 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION EN LA TOMA Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Upis Huascar, Canto Grande Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 08 de Diciembre, 7:22 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 08 de Diciembre, 2:00 pm

Distrito VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy Motivo ROTURA DE TUBERIA MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Sector 320 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 08 de Diciembre, 7:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 08 de Diciembre, 12:30 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION EN LA TOMA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Matellini

Asociación de Vivienda Matazango Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 08 de Diciembre, 6:30 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 08 de Diciembre, 2:30 pm

Distrito EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Agustino - 7ª Zona, El Agustino Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 08 de Diciembre, 6:40 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 08 de Diciembre, 2:40 pm

Distrito MI PERU: Corte de Agua hoy Motivo OBSTRUCCION DE MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Urbanización Nuestra Señora de las Mercedes

C.P. Nuestra Señora de las Mercedes Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 08 de Diciembre, 7:04 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 08 de Diciembre, 1:04 pm