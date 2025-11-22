Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 22 de noviembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 22 de noviembre?

Distrito

VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 321
  • Los Ángeles
  • Las Flores
  • El Progreso
  • Los Jardines
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 22 de Noviembre, 6:30 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 22 de Noviembre, 12:00 pm
Distrito

SANTA ANITA: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Los Perales
  • Cooperativa Manuel Correa
  • Cooperativa Santa Rosa de Quives
  • Urb. Fundo Puente
  • La Achirana - 2da Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 22 de Noviembre, 7:10 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 22 de Noviembre, 3:00 pm
Distrito

SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy

Motivo
BAJA PRESION EN LAS REDES
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 211
  • Urbanización APV Grau, Miguel
  • Urbanización APV Los Nísperos
  • Urbanización Asociación Olivos, Sector Educación
  • Urbanización Asociación Residencial Montecarlo 1ra Etapa
  • Urbanización Asociación San Juan de Dios
  • Urbanización Asociación Santa Rosa
  • Urbanización San Francisco de Cayrán
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 22 de Noviembre, 4:37 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 22 de Noviembre, 10:00 am
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 404
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 22 de Noviembre, 6:32 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 22 de Noviembre, 2:00 pm
