Corte de agua en Lima hoy 22 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 22 de noviembre?

Distrito VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Sector 321

Los Ángeles

Las Flores

El Progreso

Los Jardines Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 22 de Noviembre, 6:30 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 22 de Noviembre, 12:00 pm

Distrito SANTA ANITA: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Los Perales

Cooperativa Manuel Correa

Cooperativa Santa Rosa de Quives

Urb. Fundo Puente

La Achirana - 2da Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 22 de Noviembre, 7:10 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 22 de Noviembre, 3:00 pm

Distrito SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy Motivo BAJA PRESION EN LAS REDES Localidades / Áreas afectadas Sector 211

Urbanización APV Grau, Miguel

Urbanización APV Los Nísperos

Urbanización Asociación Olivos, Sector Educación

Urbanización Asociación Residencial Montecarlo 1ra Etapa

Urbanización Asociación San Juan de Dios

Urbanización Asociación Santa Rosa

Urbanización San Francisco de Cayrán Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 22 de Noviembre, 4:37 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 22 de Noviembre, 10:00 am

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Sector 404 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 22 de Noviembre, 6:32 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 22 de Noviembre, 2:00 pm