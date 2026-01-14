Callao: desarticulan antena clandestina que proveía señal de internet al penal Sarita Colonia

Esta intervención se ejecutó con la Policía Nacional del Perú con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los sistemas de bloqueo y la inexistencia de señales ilegales en los alrededores de los alrededores de los penales.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reforzó las acciones de detección e incautación de infraestructura ilegal de telecomunicaciones en las inmediaciones del establecimiento penitenciario Sarita Colonia del Callao.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, y el viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, participaron de este operativo de fiscalización orientado a impedir el uso de señales ilegales que facilitan la comisión de delitos desde este centro penitenciario.

Durante la jornada, el ministro Prieto Barrera señaló que prevenir las comunicaciones ilícitas constituye una acción directa para combatir las extorsiones a transportistas del Callao. En ese sentido, destacó que el sector viene reforzando el control del uso de las telecomunicaciones en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

“Durante este operativo se ha logrado incautar equipos enrutadores, encaminadores, amplificadores y equipos que permiten alimentar a las antenas para que la señal sea orientada al Centro Penitenciario Sarita Colonia, esta acción frena cualquier intento de comunicación de los internos del penal y de esta manera evitar que cometan cualquier acto delictivo contra transportistas y demás ciudadanos”, agregó el ministro Aldo Prieto.

Esta intervención se ejecutó con la Policía Nacional del Perú con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de bloqueo y la inexistencia de señales ilegales en los alrededores de los alrededores de los penales.

De manera inicial, se tiene previsto realizar acciones de fiscalización inopinadas en 24 centros penitenciarios del país durante el 2026, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones normativas vinculadas al funcionamiento de los sistemas de bloqueo de señales.