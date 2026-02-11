Últimas Noticias
Comas: PNP detuvo a seis personas en un inmueble donde se instaló minilaboratorio para elaborar tusi

El laboratorio había sido acondicionado en la cocina del departamento.
El laboratorio había sido acondicionado en la cocina del departamento. | Fuente: Ministerio del Interior
Redacción RPP

La intervención se realizó en un departamento del condominio Los Girasoles. De los seis intervenidos, dos son menores de edad.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron el último martes a seis personas en un inmueble, en el distrito de Comas, donde se había acondicionado un minilaboratorio para la elaboración de la droga conocida como tusi.

La intervención se realizó en un departamento de la torre 10 del condominio Los Girasoles, ubicado entre las avenidas Micaela Bastidas y Los Chasquis. Allí los agentes encontraron que en la cocina se había instalado un minilaboratorio en el cual se fabricaba dicho estupefaciente.

“Hace unos momentos hemos desbaratado una banda criminal dedicada a la microcomercailización de droga, que tenían su minilaboratorio en un departamento, donde fabricaban esta droga altamente adictiva y dañina, que es el tusi”, indicó el jefe de la Región Policial Lima Centro, Francisco Vargas Andonaire.

En total se intervino a seis personas, entre ellas dos menores de edad, que ya fueron puestos a disposición de la comisaría local, a fin de que inicien las pesquisas por este caso.

Los efectivos también advirtieron que, al revisar algunos dispositivos electrónicos, como computadoras dentro del inmueble, se encontró material de contenido sexual, por lo que no descartaron que haya un posible vínculo entre los detenidos y una red de pornografía.

