Cae ‘La Federación’: capturan a presuntos integrantes de banda vinculada con el cobro de cupos a transportistas y comerciantes

La Policía Nacional ha informado que entre los detenidos se encuentran dos ciudadanos venezolanos, una mujer argentina y otra de nacionalidad venezolana. | Fuente: RPP / Alex Juárez

La Policía Nacional detuvo la madrugada de este viernes a cuatro personas acusadas de integrar la organización criminal ‘La Federación’ durante un operativo ejecutado en una barbería ubicada en el cruce de los jirones Acomayo y Aymaraes, en el Cercado de Lima.

Según la información policial, la banda delincuencial se atribuyó el ataque a balazos registrado el último lunes contra una combi en la avenida Morales Duárez, donde falleció el chofer de la unidad Misael Romero Muñoz.

Asimismo, la PNP detalló que durante la intervención se incautó una motocicleta, vehículo que habría sido utilizado por los delincuentes para asesinar al transportista mencionado.

“Este lugar donde se viene realizando una serie de ilícitos vinculados a la extorsión a tiendas y pollerías. Ustedes pueden ver acá la trazabilidad de una muerte que ha ocurrido hace días […] de un transportista de una combi”, señaló el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Detenidos

La Policía Nacional ha informado que entre los detenidos se encuentran dos ciudadanos venezolanos, una mujer argentina y otra de nacionalidad venezolana.

Asimismo, el general Revoredo indicó que uno de los hombres detenidos también se encuentra involucrado en el asesinato de un mototaxista ocurrido el pasado 5 de enero de este año en el jirón Manoa, en el distrito limeño de Breña.

Según las investigaciones de las autoridades, la banda ‘La Federación’ tenía como rival a la organización criminal denominada ‘Los Titos’. Ambas se encontraban enfrentadas por la hegemonía del cobro de cupos a transportistas y comerciantes del Cercado de Lima y otros distritos de Lima Norte.