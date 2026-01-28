Así fue la llegada de Erick Moreno, alias 'El Monstruo' a Lima [VIDEO]

La llegada de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' a la sede de la Dirección de Aviación Policial, en el Callao, estuvo marcada por un despliegue de seguridad que incluyó a más de 100 efectivos policiales resguardando la zona.

El delincuente, quien lideraba la organización criminal conocida como 'Los Injertos del Cono Norte', descendió de la aeronave de la Policía Nacional vistiendo un atuendo de color rojo, llevaba el cabello recortado, distinto al de la imagen que se difundió tras su captura en Paraguay, y los pies con grilletes.

La indumentaria del extraditado presentaba letreros visibles en el pecho con las inscripciones 'Detenido' y 'Dirincri', mientras se le observaba caminar bajo la custodia de agentes de la Policía.

Tras descender del avión, Moreno Hernández esbozó, por un breve momento, una sonrisa que se hizo visible por los reflectores, y luego avanzó mirando al frente y con la cabeza en alto.

En el recinto también se hicieron presentes los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Justicia, Walter Martínez, para supervisar el procedimiento.

El periplo desde Paraguay hasta Lima



El proceso para traer de regreso al país a quien fuera uno de los delincuentes más buscados, por cuya captura se ofrecía una recompensa de un millón de soles, requirió de coordinación internacional. El jefe de Interpol Paraguay, Julio Maldonado, confirmó que el procedimiento se completó conforme a las disposiciones judiciales vigentes en dicho territorio.

"El ciudadano peruano Erick Luis Moreno Hernández ya fue extraditado a través de una extradición pasiva, realizada el día de la fecha, por disposición judicial aquí del territorio nacional en Paraguay", declaró el oficial paraguayo en Ampliación de Noticias de RPP.



Para concretar este traslado, el avión de la Policía Nacional del Perú debió realizar diversas paradas técnicas que fueron coordinadas previamente para garantizar el reabastecimiento de la aeronave y la revisión de la misma.

El itinerario se inició en Asunción, seguido de una escala en Cochabamba, Bolivia, y una detención posterior en Arequipa a las 12:45 p. m., donde la Unidad de Servicios Especiales desplegó al menos 20 efectivos adicionales para asegurar el perímetro del Ala Aérea Número 3.

"Reitero el agradecimiento y el compromiso de la Policía Nacional, de todos los peruanos, y de todas las policías que estamos comprendidas en esta lucha frontal contra la criminalidad organizada transnacional", sentenció Óscar Arriola, comandante general de la PNP, al resaltar el profesionalismo de las autoridades paraguayas en este caso.



Próximos pasos en el proceso judicial



Tras su arribo a Lima, 'El Monstruo' fue asignado con un abogado de oficio, quien evitó brindar declaraciones a la prensa a su llegada a la sede policial. Las investigaciones en su contra continuarán ahora en suelo peruano, donde deberá responder por los diversos delitos atribuidos a su organización criminal, la cual ha sido calificada como uno de los rostros más nefastos de la criminalidad para muchas familias en el país.

El cumplimiento de la orden judicial de extradición se produjo tras su reclusión en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza en Paraguay, marcando el fin de su periodo como prófugo de la justicia.

