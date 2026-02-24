Gustavo Zevallos aclaró presencia de micrófonos en el Gallardo: "No hay que hacer una novela"

Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal aclaró la polémica generada por la instalación de micrófonos en la tribuna que ocupó la dirigencia de Universitario de Deportes en el estadio Alberto Gallardo. El directivo señaló que solo se trató de una medida estrictamente preventiva que fue aclarada con la gente del cuadro crema.

"El año pasado Sporting Cristal fue sancionado por un tema de racismo y nos suspendieron el estadio. A partir de eso entramos en contacto con una empresa de seguridad y en todo el perímetro del campo se instalaron cámaras dirigidas hacia la tribuna y pusimos estos amplificadores en varios sectores del estadio, incluidas las tribunas que es el lugar donde ellos encontraron lo que se mostró", explicó Gustavo Zevallos en el programa Fútbol como cancha.

"Sé que entraron al camarín a buscar si habían cámaras, si había micros. Ya hablé con Álvaro Barco, con el que tengo muy buena amistad, y le expliqué de qué se trataba. Entonces todo ha quedado muy claro. Acá no hay nada que ocultar ni nada que preocuparse. Simplemente es algo que hemos tenido que hacer por un tema preventivo para evitar situaciones que nos puedan perjudicar y nos puedan cerrar el estadio", añadió.

Gustavo Zevallos declaró que Sporting Cristal es un club serio pero que entendía la preocupación de la gente de Universitario. Además, reconoció que el tema se debió hablar con sus pares de Universitario de Deportes con antelación para evitar malos entendidos.

"Es un tema simplemente preventivo y por seguridad en el estadio. Seguro debió haber una comunicación previa, se entiende, pero creo que más allá de eso lo importante es que ellos se sintieron muy bien tratados desde que llegaron hasta que salieron, porque inclusive al final estuve con Antonio García Pye, hablé con Álvaro Barco y nos agradecieron por lo bien que se habían sentido en el estadio más allá de esta situación que se dio", comentó el directivo celeste.

"No hay nada realmente de qué preocuparse, no hay que hacer una novela de esto porque es un tema real. Es un tema que simplemente lo tenemos nosotros por seguridad en el estadio", puntualizó Zevallos en la previa del encuentro ante 2 Mayo por la Copa Libertadores.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta en Fase 2 de Copa Libertadores 2026?



El partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se disputará el martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao a las 7.30 p.m. hora peruana. El recinto tiene capacidad para 17 000 personas.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo?



El partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayor se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.