Isabella Ladera, pareja de Hugo García, revela por qué oculta cuántos meses de embarazo tiene

A través de sus redes sociales, Isabella Ladera hizo un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores sobre su embarazo. Como se recuerda, la influencer venezolana está esperando un hijo con Hugo García fruto de su relación de meses.

Si bien hubo varias especulaciones sobre cuántos meses de gestación tendría, decidió contar por qué no lo ha dicho públicamente.

“Sí puedo, solo no quería decirlo yo sola en la entrevista porque es algo de Hugo y mío, pero luego se pusieron demasiado tóxicos y dije ‘No voy a decir nada’ jajajaja. Entonces optamos por cuidar”, respondió a un usuario.

Asimismo, Isabella Ladera se mostró incómoda sobre por qué las personas opinan sobre su embarazo y el cambio que ha tenido su cuerpo.

“Piensan que todos los cuerpos y embarazos son iguales y se la viven viendo relojes ajenos, pero bueno es cosa de ellos”, agregó.

Isabella Ladera cuenta por qué no dice cuántos meses de embarazo tiene.Fuente: IG: @isabella.ladera

¿Cuándo nacerá el bebé de Hugo García e Isabella Ladera?

Samuel Suárez, del pódcast Q'Bochinche, dijo que Isabella Ladera habría intentado disimular su estado, pero por la forma de su barriga ya casi le era imposible. “Si había rumores, ella tapaba siempre la pancita. Pero el jugueteo que tienen ellos se muestran con ganas de querer contarlo”, agregó.

Por otro lado, su compañero Ric La Torre sostuvo que el nacimiento estaría previsto para este año.

“Nos han contado que nace entre el mes de abril y mayo (...) Se estuvo especulando mucho de este embarazo y sacaban algunas imágenes de Isabella Ladera. Lo ha sabido disimular mucho en sus redes, pero ya no se puede ocultar más”, comentó.

¿Cómo se conocieron Hugo García e Isabella Ladera?



Hugo García e Isabella Ladera se conocieron a través de un evento benéfico realizado en Caracas, Venezuela, a principios de 2023. A partir de ese primer encuentro, su vínculo se fortaleció, pasando de una amistad a una relación sentimental que se oficializó públicamente en octubre de 2025.

También fueron vistos juntos en Miami, donde Hugo viajó para apoyarla tras un período mediático complicado para ella.