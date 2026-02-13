¡El colmo! Pandilleros se pelean a machetazos dentro de pollería de SMP [VIDEO]

La pelea fue captada por las cámaras de seguridad de la pollería. | Fuente: Difusión

Delincuencia desbordada. Pandilleros irrumpieron en una pollería y se pelearon a machetazos, causando pánico entre comensales y trabajadores del negocio, ubicado en la urbanización Los Girasoles, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Las cámaras de seguridad del restaurante captaron el violento incidente: en las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa a uno de los antisociales entrar corriendo al recinto, al parecer huyendo de sus rivales.

Al verse acorralado, el delincuente juvenil se enfrenta a sus enemigos a machetazos, golpeando mesas y sillas, que terminaron por el suelo.



Peleas constantes

Un equipo de RPP conversó con una mujer que estuvo en la pollería al momento del violento incidente, protagonizado por presuntos barristas de clubes de fútbol.

“Estuve adentro para poder querer comer y, entonces, ingresan muchos chicos y, bueno, empezaron a hacer con su machete, persiguiendo a un jovencito. No sé si era de un grupo de Alianza (Lima) o la ‘U’, pero el chibolo era venezolano”, relató.

Los vecinos contaron a nuestra reportera que estos enfrentamientos son constantes en el barrio. De hecho, han detectado que los pandilleros se reúnen en un parque cercano, para luego buscar a sus rivales y protagonizar estos violentos enfrentamientos.

Por ello, han instalado un sistema de alarma financiado por sus propios recursos para disuadir a estos malvivientes.

No obstante, hicieron un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades de SMP, para que refuercen el patrullaje preventivo, ya que temen que ocurra una tragedia en medio de estas grescas.

