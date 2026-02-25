Últimas Noticias
Adolescente disparó a otro menor tras acalorada discusión en Lince

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El atacante -que tendría antecedentes- fue intervenido en el distrito de Breña y, en su poder, se encontró el arma que utilizó en el incidente.

Lima
00:00 · 01:33
El menor fue intervenido horas después del ataque.
El menor fue intervenido horas después del ataque.

Un adolescente disparó a otro menor de edad, tras una acalorada discusión registrada en la madrugada del martes, 24 de febrero, en el distrito limeño de Lince.

En diálogo con RPP, el coronel PNP Santiago Fernández Pincos, jefe de la División de Investigación Criminal de Lima Oeste, detalló que el incidente ocurrió a la altura de la cuadra 24 del jirón Brigadier Mateo Pumacahua.

“Han estado peleándose por una chica, por una menor de 15 años, también en situación de abandono. Discuten y justamente el agresor es el que le dispara”, refirió el jefe policial.

El adolescente herido fue trasladado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, donde permanece estable. 

Menor intervenido en Breña

El coronel Fernández indicó que, tras perpetrar el ataque, el adolescente infractor escapó hasta su domicilio, en el distrito de Breña, donde intentó deshacerse de su ropa y del arma de fuego.

“Se esconde y la ropa que tenía puesta se la saca y la pone en una bolsa amarilla. Juntamente con el arma que había utilizado, la avienta hacia el vecino. ¿Y cómo lo localizamos? Justamente por la geolocalización”, refirió.

El menor fue intervenido y el arma utilizada fue el incidente fue decomisada. Según información policial, este adolescente registra antecedentes por delitos contra el patrimonio.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el Ministerio del Interior destacó la rápida captura de este adolescente, al que identificó con el alias de ‘Nawell’.

“Tras una balacera que dejó un herido en Lince, la Policía Nacional identificó, ubicó y retuvo a un menor de edad en poder de un arma de fuego abastecida. El intervenido registra antecedentes por hurto”, refirió la institución.

Tags
Lince Policía Nacional Inseguridad ciudadana

