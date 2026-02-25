Últimas Noticias
Santa Anita: capturan a delincuentes que se hacían pasar por policías para robar a sus víctimas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los detenidos tenían en su poder un chaleco y una placa policial, con los que engañaban a sus víctimas. La banda estaría liderada por una mujer.

Lima
00:00 · 02:14
Los sospechosos permanecen detenidos en la sede del Departamento de Investigación Criminal Ate-Santa Anita.
Los sospechosos permanecen detenidos en la sede del Departamento de Investigación Criminal Ate-Santa Anita. | Fuente: PNP

Se las saben todas. Tres presuntos delincuentes sindicados de disfrazarse de policías para asaltar a transeúntes fueron detenidos en las últimas horas en el distrito de Santa Anita, al este de Lima.

El comandante PNP Carlo Zegarra Parra, jefe de la Unidad de Seguridad Bancaria, indicó que los sospechosos se hacían pasar por agentes del orden, para intervenir a personas aleatoriamente y despojarle de sus pertenencias.

Según el alto mando, los presuntos delincuentes pedían a sus víctimas sus celulares y les hacían creer que el dispositivo figuraba como robado en el sistema. Luego, les solicitaban sus billeteras y procedían a apropiarse de sus tarjetas bancarias y dinero en efectivo.

PNP
Los detenidos tenían en su poder un arma de fuego, droga y gran cantidad de tarjetas bancarias. | Fuente: PNP

Con chaleco y placa policial en su poder

El comandante Zegarra detalló que los sospechosos se movilizaban en un automóvil, donde se encontró un chaleco y una placa policial; así como un arma de fuego, droga y gran cantidad de tarjetas bancarias, presuntamente robadas.

“El agraviado refiere que efectivamente, haciéndose pasar como policías, lo abordan y con la participación de otro cómplice le solicitan sus documentos personales y, en eso que le solicitan los documentos personales, le sustraen del interior de su billetera dinero en efectivo, tarjetas”, refirió.

El jefe policial identificó a los detenidos como Jennifer Alfaro Izquierdo (31), quien sería la presunta cabecilla de la banda; así como Manuel Lezama Roncal (51) y su hijo, Sebastián Lezama Moya (25). 

Al cierre de este informe, los sospechosos fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigación Criminal Ate-Santa Anita, para las investigaciones correspondientes.

Tags
Santa Anita PNP Policía Nacional Inseguridad ciudadana

