Jake Paul vs Anthony Joshua EN VIVO: ¿A qué hora empieza, cartelera y dónde ver por TV la pelea en Miami?

Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentarán en vivo este viernes 19 en una de las últimas peleas más llamativas del 2025. El youtuber se medirá ante el excampeón mundial en una velada que tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami. Conoce los detalles del evento de boxeo a continuación.
► ¿Quién es Jake Paul, el controvertido youtuber que está metido en el mundo del boxeo?
¿Cuándo y dónde pelean Jake Paul vs Anthony Joshua en vivo?
La pelea Jake Paul vs Anthony está programada para este viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami, el cual tiene capacidad para más de 19 mil asistentes. El evento comenzará a las 8:00 p.m. y el combate estelar está pactado a iniciar no antes de las 10:00 p.m.
¿A qué hora inicia la pelea Jake Paul vs Anthony Joshua en vivo en Sudamérica?
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar a las 10:00 p.m. en Perú
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar a las 10:00 p.m. en Ecuador
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar a las 10:00 p.m. en Colombia
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar a las 11:00 p.m. en Bolivia
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar a las 11:00 p.m. en Venezuela
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar a las 00:00 a.m. (sábado 20 de diciembre) en Argentina
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar a las 00:00 a.m. (sábado 20 de diciembre) en Brasil
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar a las 00:00 a.m. (sábado 20 de diciembre) en Uruguay
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar a las 00:00 a.m. (sábado 20 de diciembre) en Paraguay
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar a las 00:00 a.m. (sábado 20 de diciembre) en Chile
¿A qué hora inicia la pelea Jake Paul vs Anthony Joshua en vivo en Estados Unidos y México?
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar en Florida a las 10:00 p.m.
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar en Virginia a las 10:00 p.m.
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar en Washington a las 10:00 p.m.
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar en Georgia a las 10:00 p.m.
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar en Connecticut a las 10:00 p.m.
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar en New York a las 10:00 p.m.
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar en Texas a las 9:00 p.m.
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar en Illinois a las 9:00 p.m.
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar en California a las 7:00 p.m.
- La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua está prevista a iniciar en México a las 9:00 p.m.