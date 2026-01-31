AJ Styles dice adiós a la WWE: Gunther pone fin a su carrera en Royal Rumble 2026

Royal Rumble 2026 quedará marcada como el capítulo final en la carrera del 'Phenomenal One' dentro de la WWE. Tras una intensa lucha, Gunther se impuso a AJ Styles en un combate donde la carrera del fenomenal estaba en juego, sellando así su retiro oficial de la empresa.

El enfrentamiento tuvo su origen semanas atrás, tras el retiro de John Cena a manos de Gunther, quien lo obligó a rendirse en un final que generó polémica. La forma en que el 'Ring General' puso fin a la carrera del líder de la Cenation no fue bien recibida por Styles, quien expresó abiertamente su descontento.

Las tensiones entre ambos derivaron en un desafío directo con una estipulación definitiva: si AJ Styles perdía en Royal Rumble 2026, su etapa en WWE llegaría a su fin.

El combate estuvo a la altura de lo que estaba en juego. Gunther impuso su poder físico ante la resistencia y experiencia de Styles. El desenlace llegó cuando el austríaco aplicó un sleeper hold; Styles se negó a rendirse y terminó perdiendo la conciencia, obligando al árbitro a detener la lucha y hacer sonar la campana.

Así, sin rendirse y fiel a su esencia, AJ Styles puso punto final a su carrera dentro de la WWE.

Una carrera llena de logros

Hablar de AJ Styles es hablar de la excelencia sobre el ring. Antes de convertirse en una superestrella de la WWE, Styles ya había forjado su legado en otras empresas, protagonizando algunas de las rivalidades más recordadas de la lucha libre moderna.

En TNA, AJ Styles fue sinónimo de la empresa durante años. Sus enfrentamientos con Samoa Joe y Christopher Daniels no solo marcaron una época, sino que redefinieron el estilo de lucha de la compañía.

Su impacto no se limitó a Estados Unidos. En 2016, en el escenario de Wrestle Kingdom, AJ Styles protagonizó una lucha memorable ante Shinsuke Nakamura, un combate que trascendió fronteras y estilos, y que quedó grabado como uno de los grandes choques entre dos referentes de la lucha japonesa y occidental.

Ya en WWE, Styles no tardó en demostrar que pertenecía a la cima. Su rivalidad con John Cena ofreció algunos de los mejores combates de la última década, con encuentros que mezclaron respeto, tensión y química dentro del ring. Aquellas luchas reafirmaron para Styles, su estatus como uno de los mejores luchadores de su generación.

AJ Styles, dos veces campeón mundial en la WWE, deja una huella imborrable en la empresa.Fuente: WWE

