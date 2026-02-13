Academia IPD: por primera vez desarrollará talleres gratuitos en Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas

Un total de 700 niñas, niños y adolescentes entrenarán deportes como voleibol playa, fútbol playa, skateboarding y natación.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) inauguró la Academia Punta Rocas, programa gratuito que beneficiará a niñas, niños y adolescentes de esta zona de Lima, que se desarrollará en la moderna infraestructura del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Surf.

La ceremonia, realizada en el CAR Punta Rocas, fue liderada por el presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot; y contó con la participación del director nacional de Recreación y Promoción del Deporte del IPD, José Luis Casas Carrión; la gerenta municipal de Punta Negra, Lourdes Vega; la voleibolista olímpica Rosa García; y los deportistas de alto rendimiento Alonso Correa e Itzel Delgado.

Ludeña ndicó que la Academia IPD es una estrategia nacional con 19 000 alumnos en Lima. “Proyectamos cerrar este año con más de 100 mil participantes en todo el país, lo que representará un hito de este programa. Este es el inicio para nuevos éxitos deportivos, de acá saldrán nuestros futuros campeones”, declaró.

La Academia IPD Punta Rocas contará con cuatro deportes, tres de ellos se desarrollarán por primera vez en este programa del IPD. Las disciplinas deportivas que estarán al alcance de la población son: fútbol playa, voleibol playa, skateboarding (nuevos deportes) y la natación, para un número de vacantes aproximado de 700.

La Academia IPD es un programa gratuito a nivel nacional del Instituto Peruano del Deporte que impulsa la iniciación, formación y desarrollo deportivo en las niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de masificar la práctica deportiva.