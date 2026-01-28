Se lesionó contra Alianza Lima: Sergio Reguilón apunta a perderse el inicio de la MLS en Inter Miami

En lo que fue su último amistoso de la pretemporada 2026, Alianza Lima goleó 3-0 al Inter Miami en el Estadio Alejandro Villanueva en lo que la Noche Blanquiazul.

En este cotejo, el nuevo lateral izquierdo del actual campeón de la Major League Soccer (MLS), Sergio Reguilón, sufrió una fuerte entrada de parte de Gaspar Gentile, delantero de Alianza Lima. Por lo mismo, el jugador español tuvo que salir del campo de juego para ser atendido y no pudo continuar el partido.

Así, Inter Miami dio cuenta del estado de salud de Reguilón y el mismo no es alentador. Apunta a perderse lo que será el inicio de la MLS.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Sergio Reguilón, lesionado contra Alianza Lima

"El jugador ha sido sometido a exámenes médicos que confirmaron que sufre un esguince de rodilla de grado II en su pierna derecha, y su cronograma para regresar al campo se determinará a medida que avance su recuperación", es lo que indica el club norteamericano en sus redes sociales.

Por el momento, el internacional con la Selección de España -con pasado en Real Madrid y el Atlético- no estará en los amistosos que se le vienen contra Atlético Nacional, Barcelona SC y el Independiente del Valle.

Se debe tener en cuenta que la defensa del Inter Miami en la temporada 2026 de la MLS dará inicio este 21 de febrero. En dicha fecha, las 'Garzas' jugarán de visitante frente a LAFC.

Por otra parte, Alianza Lima ultima detalles para lo que será su debut contra Sport Huancayo en el Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto, ahora de la mano de Pablo Guede en la dirección técnica.

¿Cuándo se juega el Alianza Lima ante Sport Huancayo?

Este partido de Alianza Lima contra el 'Rojo Matador' está programado para el viernes 30 de enero en el Estadio IPD, a partir de las 12:00 p.m. hora peruana.

El duelo de los íntimos será transmitido vía TV por la señal de L1 Max y L1 Play, en tanto que RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM. RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.