ADT se arma: fichó a delantero campeón de la Copa Sudamericana en Independiente del Valle

ADT tiene todo casi listo para lo que será su debut en el Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto, con expectativas de competir a nivel local y tentar un torneo internacional como la Sudamericana.

Así, para llevar a cabo su objetivo, confirmó un refuerzo procedente del fútbol del extranjero. Y es que ADT dio cuenta del fichaje del delantero argentino Jonatan Bauman, quien arribó al elenco la ciudad de Tarma desde el ascenso en el deporte rey argentino.

"¡Bienvenido, goleador! Jonatan Bauman, delantero argentino procedente del Club Atlanta, llega a ADT para representar a nuestra ciudad y su gente por toda la temporada 2026", es lo que indica el cuadro tarmeño en sus redes sociales.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

ADT y el fichaje de Jonatan Bauman

Además, en el popular 'Vendaval celeste' cerraron su publicación con un "¡Bienvenido a La Pasión del Centro del Perú!".

Dentro de su carrera profesional, Bauman -a sus 34 años, ha pasado por clubes como Colón, Patronato, Instituto, Kedah (Malasia), Quilmes, Mushuc Runa, Independiente del Valle (Ecuador) y más.

Justamente, en el 'Matagigantes' se coronó a nivel internacional ya que fue campeón de la Copa Sudamericana 2022. En su palmarés, también, Jonatan Bauman tiene la Copa FA de Malasia, la Liga Pro y Copa de Ecuador.

Liga1 Te Apuesto 2026: programación de la fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima --> Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau --> Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas --> Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca --> Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. | FBC Melgar vs. Cienciano --> Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal --> Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC --> Estadio por confirmar

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT --> Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua --> Estadio Juan Maldonado (Cutervo)