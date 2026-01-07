La administración del país, el control del petróleo y el cierre de nexos con China y Rusia: los anuncios de Trump sobre Venezuela tras la caída de Maduro

Tras la caída de Nicolás Maduro, uno de los primeros anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue que su país administraría Venezuela hasta que se pueda garantizar una “transición segura y apropiada”, tras más de dos décadas de dominio chavista en la nación petrolera.

El 3 de enero pasado, el día que se capturó a Maduro Moros y a su esposa, Cilia Flores, el líder republicano aseveró que una administración estadounidense evitaría que Venezuela atraviese “la misma situación que tuvimos por años”.

“Entonces, nosotros vamos a administrar ese país hasta el momento que podamos tener una transición segura, apropiada y legal. Tiene que ser legal porque eso somos nosotros. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano”, declaró Trump desde su residencia en Mar-a-Lago.

Trump también dijo que las compañías norteamericanas van a invertir miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera del país que, según su versión, se encuentra en “muy mal estado”.

Momento de la llegada de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al helipuerto de Wall Street para ser traslados al tribunal federal en Nueva York (EE.UU.).Fuente: EFE

"Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan millones de dólares… y comiencen a generar ganancias para el país", anunció.

De acuerdo con su versión, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un rotundo fracaso durante mucho tiempo.

"Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo", acotó.

JD Vance, Pete Hegseth, Marco Rubio y Stephen Miller estarán a cargo de la transición

Aunque Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, Trump anunció que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller; y el vicepresidente estadounidense JD Vance estarán a cargo de coordinar de la transición en Venezuela.

En entrevista con NBC News, el magnate indicó que, a pesar de la conformación de este grupo especial, él será quien tome las decisiones en torno a Venezuela. Además, se mostró conforme con la actitud que ha mostrado la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez es la sucesora de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Fuente: EFE

"Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", declaró.

De acuerdo con Trump, Delcy Rodríguez conversó con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y mostró su disposición para respaldar los planes estadounidenses para el proceso de transición en Venezuela, tras la captura de Maduro y su esposa en un operativo realizado militar realizado en distintas partes del país, incluida la capital Caracas.

“Ella fue elegida por Maduro. Marco [Rubio] está trabajando esencialmente con ella. Ha hablado con ella y está dispuesta a hacer lo que nosotros creemos que se debe hacer para que Venezuela sea grande de nuevo", expresó.

Pero Rodríguez fue enfática este martes, 6 de enero, al enfatizar que ningún “agente externo” gobierna a su nación.

"Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela", señaló la funcionaria.

"Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios, esa es mi respuesta", agregó.

“No goza del respeto necesario”: Trump le cierra la puerta a María Corina Machado

El presidente Donald Trump le ha cerrado la puerta a la lideresa de la oposición María Corina Machado para dirigir Venezuela después de la caída de Nicolás Maduro, quien ya se encuentra en EE.UU. para afrontar un proceso que se le sigue por cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

Para el líder republicano, sería complicado que ella tome las riendas del país porque – dijo – no cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país.

“Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario", comentó el mandatario horas después de ejecutarse el operativo contra Maduro.

Trump también confirmó que, últimamente, su Administración no ha estado en contacto con Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 y defensora de la campaña de presión de Washington sobre el chavismo.

Machado quiso compartir el galardón con Donald Trump, pero el Instituto Nobel noruego señaló que el premio no se puede transferir a terceros. Fuente: EFE

Según información de The Washington Post, la decisión de Machado de aceptar el galardón le habría costado el respaldo de Trump, quien ha codiciado abiertamente sus deseos de obtener el Premio Nobel de la Paz.

Aunque Machado agradeció a Trump y le dedicó el prestigioso galardón, el hecho de que no rechazara el reconocimiento resultó un "pecado imperdonable" que el mandatario no ha olvidado, de acuerdo con dos fuentes del medio cercanas a la Casa Blanca.

"Si lo hubiera rechazado y dicho: 'No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump', hoy sería la presidenta de Venezuela", agregó una de las personas, que ofreció su testimonio bajo anonimato.

Mientras tanto, Edmundo González – ganador de las elecciones venezolanas de 2024, según varios observadores nacionales e internacionales – afirmó que la normalización de su país solo será posible con la liberación inmediata de todos los presos políticos y el respeto al resultado electoral de hace casi dos años.

"Venezuela necesita unidad para reconstruirse, unidad para sanar, para reencontrarnos y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo. Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación sin impunidad", manifestó González Urrutia.

Trump exige a Venezuela cortar lazos con China y Rusia, según ABC

La Administración de Trump ha comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena estadounidense ABC.

De acuerdo con los funcionarios citados por la cadena, el régimen debe romper nexos con los cuatro países, con el objetivo de favorecer a EE. UU. en la venta de crudo pesado.

Según uno de ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una sesión informativa privada con legisladores que EE. UU. que sí se puede presionar a Caracas, porque sus petroleros están llenos y, de no lograr vender sus reservas a tiempo, solo tendría un par de semanas antes de caer en insolvencia financiera.

Firme advertencia contra Diosdado Cabello si no cumple demandas de Trump, según Reuters

Estados Unidos ha transmitido una firme advertencia a Diosdado Cabello, ministro del Interior y figura clave en las fuerzas de seguridad venezolanas, exigiéndole que colabore con los esfuerzos de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para cumplir con las demandas de la Administración Trump, según reveló la agencia Reuters.

Diosdado Cabello es un personaje clave en el chavismo. Fuente: EFE

La agencia noticiosa cita a dos fuentes que comentaron que Cabello ha sido advertido que, si no colabora con los requerimientos de la Casa Blanca, podría enfrentar un destino similar al de Nicolás Maduro.

A través de intermediarios, se le ha advertido que cualquier desafío podría llevarlo a ser capturado o a exponerlo a amenazas directas. No obstante, Washington enfrenta el dilema de cómo proceder con Cabello sin desatar una reacción violenta de los colectivos progubernamentales, que podrían generar un caos que EE.UU. intenta evitar.

Trump anuncia que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

Trump aseguró este martes que el Gobierno de Venezuela les entregará 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado estadounidense. También dijo que el dinero por la venta del crudo se usará “en beneficio” del país sudamericano.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", escribió en su cuenta de Truth Social.

Pese a contar con las mayores reservas de petróleo del mundo, el crudo venezolano presenta una serie de características que lo hacen difícil de refinar y transportar: es muy pesado, con alta densidad y contenido de azufre, y requiere un procesamiento adicional para diluirlo o refinarlo en instalaciones especializadasFuente: EFE

El líder republicano indicó que ya solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute el plan para la venta de este producto que llegará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos.

Al día siguiente, Wright anunció que EE.UU. controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo indefinido y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington.