Diosdado Cabello afirma que "hasta ahora" se cuentan 100 fallecidos en Venezuela tras el ataque de EE.UU.

El ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que el ataque ejecutado por Estados Unidos el pasado sábado, que concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha dejado "hasta ahora" cien fallecidos y "otra cantidad parecida de heridos", según declaraciones emitidas este miércoles en su programa "Con el mazo dando", transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En el contexto de esta operación militar, Cabello enfatizó que Venezuela fue víctima de un "ataque bárbaro, artero", donde murieron "personas que no tenían nada que ver en un conflicto"; entre ellas muchos jóvenes, según aseguró.

"Civiles, mujeres que estaban en su casa, personas que estaban en su casa, fueron alcanzadas por impactos de las poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país", aseguró el líder chavista.

Cabello dedicó su programa a rendir homenaje a Nicolás Maduro y Cilia Flores, así como a los caídos durante el ataque del 3 de enero.

"El programa de hoy es para dar un homenaje a nuestro pueblo, segundo homenaje a los mártires y héroes caídos, compañeros de las FF.AA., hermanos cubanos que estaban aquí en Venezuela, personal policial, compañeros que estaban en sus casas dormidos, y de repente la metralla les llegó y fueron asesinados", dijo.

#VenezuelaNoSeRinde | Con El Mazo Dando - Programa 557 https://t.co/tf7nFBAnz2 — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) January 8, 2026

"Evento traumático"

Cabello destacó que en medio del "evento tan traumático" hubo momentos de incertidumbre sobre el alcance real del ataque, y que se pidió una "fe de vida" del presidente y de Cilia Flores a través de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien informó vía terceras personas que estaban vivos.

El funcionario subrayó que la batalla actual es para que devuelvan a Maduro y Flores a Venezuela, "de donde es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela".

Además, Cabello afirmó que hay un "pueblo en la calle" que ha salido a respaldar al presidente Nicolás Maduro, a Cilia Flores, la Constitución y la verdad ante esta "barbarie".

El chavista señaló que en un contexto de guerra "la primera baja es la verdad" y surgen manipulaciones y campañas de desinformación.

En ese sentido, afirmó que el "terrible ataque" contra Venezuela "es una verdad" y "no lo va a tapar nadie".

Cabello elogió el "heroísmo" de Maduro y la "entrega" de Flores, describiendo su relación como "una historia de amor real, verdadero". Relató que durante la captura, Flores insistió en que si se llevan a su esposo, tenían que llevarla a ella", y que ello posiblemente salvó la vida del líder chavista.

Muertos oficiales reconocidos

Ayer, martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a 24 soldados que murieron en los ataques de Estados Unidos contra distintos puntos de Caracas y de tres estados cercanos a esta capital.

Horas antes, el fiscal general, Tarek William Saab, había anunciado que tres funcionarios del Ministerio Público habían sido designados para investigar las que estimó como "decenas" de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.

El Gobierno de Cuba informó el domingo que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en "acciones combativas" durante la operación ordenada por la Administración de Donald Trump, que además causó numerosos daños en sedes oficiales y distintas viviendas cercanas.