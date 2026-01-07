Ariel Segal sobre Venezuela: "O hubo una negociación bajo la mesa o EE.UU. está improvisando tras sacar a Maduro"

Para el experto, existe una desconexión total entre las narrativas de Washington y Caracas | Fuente: RPP

El internacionalista Ariel Segal analizó el complejo escenario político que atraviesa Venezuela tras la operación militar estadounidense y la instalación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Para el experto, existe una desconexión total entre las narrativas de Washington y Caracas, lo que sugiere dos posibles escenarios sobre el futuro inmediato del país.

Segal destacó que, mientras la administración de Donald Trump asegura que "van a gobernar a Venezuela", la cúpula chavista —integrada por Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Jorge Rodríguez— mantiene un discurso de soberanía y rechazo a la imposición extranjera.

“O aquí hubo una negociación bajo la mesa (...) para luego, poco a poco, ir desmantelando un poquito esa estructura de poder represiva (...) O la otra posibilidad es que los norteamericanos tuvieron un plan para sacar a Maduro, debilitar a las fuerzas armadas venezolanas y ahora están improvisando qué deberían hacer para el futuro”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

La definición de "impecable" para Trump

Consultado sobre si se puede calificar de "hazaña quirúrgica" una operación que dejó decenas de cubanos muertos, Segal explicó que el discurso del mandatario estadounidense está dirigido exclusivamente a su electorado.

“Cuando él dice impecable es que no murió un solo soldado norteamericano. A él no le importan cuántos cayeron del enemigo, a ellos les importa que hicieron una operación exitosa, que lograron sacar al presidente (...) y llevarlo a la justicia norteamericana”, aseveró.

Asimismo, mencionó que Trump "sufre de incontinencia verbal" y carece de filtros, lo que lo lleva a admitir con honestidad brutal sus intenciones.

“Hasta el punto de decir que están aplicando la ‘doctrina Monroe’ (...) hasta el punto de decir que el petróleo venezolano le pertenece a Estados Unidos”, enfatizó.

Marco Rubio y la contradicción de Diosdado Cabello

Segal calificó como una "contradicción" que figuras con precio por su cabeza, como Diosdado Cabello, sigan operando y reprimiendo en Venezuela pese a la captura de Maduro. Por ello, sugirió prestar más atención a otros actores dentro de la Casa Blanca.

“Yo prefiero enfocarme en la figura de Marco Rubio, que es uno de los pocos sensatos que hay hoy en la administración Trump”, afirmó Segal.

Según el internacionalista, la estrategia de Rubio parece ser más pragmática.

“Tenemos que entendernos temporalmente con gente del chavismo (...) y crear una transición gradual, lenta, porque ellos son los que han tenido el poder durante muchísimos años”, culminó.