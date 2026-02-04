Alex Saab: presunto testaferro de Maduro habría sido capturado en Venezuela con el apoyo del FBI, según medio colombiano

El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, quien ha sido señalado como uno de los presuntos testaferros principales de Nicolás Maduro, fue capturado en Venezuela en una operación conjunta entre los servicios de inteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)​ y la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos, reportó el medio colombiano Caracol Radio citando a fuentes de la inteligencia estadounidense.

De acuerdo con esta información, el operativo se llevó a cabo aproximadamente a las 2:30 de la mañana en Caracas, la capital del país.

Según las mismas fuentes, en el mismo procedimiento también se hizo efectiva la detención del empresario Raúl Gorrín, asociado al sector petrolero y acusado previamente en suelo norteamericano por el lavado de 1,2 millones de dólares obtenidos mediante esquemas de corrupción con la petrolera estatal PDVSA.

La agencia de noticias Reuters también reportó la información confirmando las capturas citando como fuente a un funcionario policial estadounidense.

La situación de Saab en Venezuela experimentó un cambio drástico tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero.

Aunque el natural de Barranquilla había sido nombrado ministro para la Industria y Producción Nacional a finales de 2024, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo destituyó de su cargo el 16 de enero de 2025.

Esta decisión se produjo en medio de una reestructuración ministerial y de tensiones internas, ya que diversos reportes indicaban que Rodríguez no veía con agrado la cercanía de Saab con el entorno de Maduro.

Saab regresaría extraditado a Estados Unidos

La trayectoria judicial del empresario incluye una detención previa en Cabo Verde en el año 2020, donde permaneció recluido antes de ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por administrar un complejo sistema de lavado de activos para la dictadura. No obstante, Saab recuperó su libertad en 2023 gracias a un canje de prisioneros acordado entre el régimen venezolano y el gobierno de Joe Biden, tras el cual regresó a Venezuela.

Recientemente, el empresario y su esposa, Camila Fabri, habían pactado una condena de un año y medio de prisión con la justicia de Italia por delitos relacionados con el blanqueo de capitales en ese país.

Sobre su ascenso económico y político, se conoce que Saab pasó de ser un empresario textil en quiebra a una figura central en las finanzas del chavismo, presuntamente impulsado por la fallecida senadora de la iquierda colombiana Piedad Córdoba.

Tras este nuevo arresto en territorio venezolano, Radio Caracol indicó que, de acuerdo con información recogida desde Caracas, no se descarta que se inicie un proceso para su posible extradición hacia los Estados Unidos.