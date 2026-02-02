Delcy Rodríguez designa a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo del chavismo

En una nueva fase de la reconfiguración del Poder Ejecutivo, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este lunes la designación de Daniella Cabello como titular del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

Este nombramiento también marca la salida de Leticia Gómez Hernández, una funcionaria de origen cubano que ocupaba el cargo desde agosto de 2024.

"He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional", publicó la presidenta interina en sus canales oficiales.

Al mismo tiempo, la mandataria dedicó un mensaje de despedida a la funcionaria saliente al expresar su "agradecimiento a la compañera Leticia Gómez por su valiosa labor al frente de esta importante cartera", asegurando además que la nación se encuentra ahora "abierta al mundo".

¿Quién es Daniella Cabello?

Daniella Desirée Cabello Contreras, nacida en el estado Miranda en 1992, cuenta con una trayectoria previa en la promoción exterior y el fomento del turismo, aunque sus labores han sido cuestionadas por centrarse en el blanqueamiento de la imagen gubernamental.

Antes de este nombramiento, se desempeñaba como presidenta de la fundación Marca País y jefa de la Agencia de Promoción de Exportaciones, posiciones que le otorgaron acceso a recursos estratégicos y poder de decisión sobre el mercado internacional.

En su faceta pública, también es reconocida por sus apariciones televisivas y una breve carrera como cantante de pop, habiendo sido la imagen de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela en 2014.

A pesar de su ascenso político, su perfil internacional está marcado por las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2024. Las autoridades estadounidenses la acusaron de apoyar las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil tras los comicios señalados como fraudulentos ese mismo año.

En el plano académico, un análisis del Miami Strategic Intelligence Institute, citado por el diario ABC de España, señala que, aunque inició estudios de Ciencias Políticas en Venezuela y Brasil sin concluirlos, habría completado un máster en Seguridad Nacional en la Universidad Militar Bolivariana.

Este relevo ministerial se suma a la remodelación iniciada por Delcy Rodríguez desde que asumió la presidencia encargada el 5 de enero de 2026. La mandataria ha ejecutado cambios en carteras clave como Transporte, Comunicación, Salud y Ambiente, además de remover a figuras de seguridad ligadas directamente a Maduro, como el mayor general Javier Marcano Tábata.

Un gesto hacia el ala radical del PSUV

La incorporación de Daniella Cabello al gabinete es interpretada como un movimiento estratégico para consolidar lealtades con Diosdado Cabello, quien funge como ministro del Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El influyente dirigente, por cuya captura Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares, representa el sector más radical del chavismo.

La designación de su hija permitiría a Rodríguez mantener la cartera de Turismo bajo la supervisión directa de este grupo político, evitando mayores tensiones internas tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

La familia Cabello posee una presencia histórica en la administración pública, pues la madre de la nueva ministra, Marleny Contreras, ya había encabezado la misma cartera turística en el año 2015.

Asimismo, su tío José David Cabello dirige el organismo recaudador de impuestos, el Seniat, desde el año 2008, lo que evidencia la consolidación de este núcleo familiar en cargos críticos del Estado.