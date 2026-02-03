"El trabajo ya comenzó": Encargada de negocios de EE.UU. en Venezuela anuncia en video el arranque del plan de tres fases

La nueva encargada de negocios de los Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, anunció el inicio formal de las operaciones diplomáticas y la ejecución de una estrategia integral de tres etapas anunciadas por el gobierno de Donald Trump para la democratización del país sudamericano.

A través de un video publicado por la embajada de Estados Unidos en su cuenta en X, en un post encabezado por la frase "El trabajo ya comenzó", se ve a Dogu realizando varias actividades en la sede diplomática de su país en Caracas, así como en otros escenarios en la capital venezonala.

Un detalle llamativo del video está en el inicio, cuando aparece una imagen de lo que parece ser una madrugada en Caracas, una instantanea que rememora los videos que captaron la operación militar estadounidense en la capital de Venzuela, la madrugada del 3 de enero, que terminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos ahora encarcelados en Estados Unidos a la espera de un juicio por cargo de narcotráfico.

La imagen es significativa porque aludiría al referido hecho histórico que marcó el viraje de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, con la injerencia de Washington en las decisiones tomadas por el régimen chavista desde entonces.

En el video, la funcionaria destaca que su misión ha sido confiada directamente por el presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, para liderar la delegación en la capital venezolana.



"Es un momento histórico para ambos países. Como dijo el secretario Rubio, queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. Para lograrlo, mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos, representantes de una variedad de sectores y perspectivas", se le escucha decir en español a Dogu.

"Vamos a ejecutar el plan de tres fases. Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad. Segundo, la recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos. Y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática", agrega.

El trabajo ya comenzó. - LFD pic.twitter.com/E3omu2gZcR — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 3, 2026

Pasos claves "para la recuperación económica"

Dogu, quien tambien fue embajadora en Honduras y Nicaragua, arribó a Caracas el pasado sábado con el objetivo primordial de reabrir la embajada, cuyas gestiones se habían mantenido centralizadas en una oficina externa en Bogotá, Colombia, desde la ruptura ocurrida en 2019.

El proceso de tres fases mencionados por Dogu, parten de la hoja de fue articulada inicialmente por Marco Rubio el pasado 9 de enero, a pocos días de la captura de Maduro y su eposa en Caracas.

Como parte de las primeras medidas tangibles, la embajadora subrayó que la administración Trump ya ha comenzado a implementar decisiones estratégicas para dinamizar el sector financiero.

"El anuncio de la reapertura del espacio aéreo y la licencia general emitida hace unos días son pasos claves para fortalecer la recuperación económica", añadió la diplomática, quien también enfatizó su intención de trabajar junto a diversos sectores y perspectivas de la sociedad venezolana.

La agenda oficial de Dogu incluyó un encuentro realizado el lunes en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. En el mensaje, la diplomática no mencionó los cargos de los hermanos Rodríguez y señaló que el encuentro sirvió para reiterar a sus interlocutores "las tres fases" planteadas por Marco Rubio para Venezuela.

Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición - LFD pic.twitter.com/QoMbqgOf8S — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 2, 2026

Desde la administración chavista, se señaló que el acercamiento diplomático con Estados Unidos se produce en el marco de un proceso exploratorio anunciado por el Gobierno encargado de Rodríguez, orientado no solo al restablecimiento de las misiones diplomáticas, sino también a abordar las consecuencias de lo que ese sector califica como el secuestro de Maduro y su esposa.

Pese a las complejidades, la enviada estadounidense expuso en el video una visión optimista sobre el impacto de su gestión en el país sudamericano, tras 27 años bajo el régimen instaurado por el fallecido Hugo Chávez Frías.

"Vamos a asegurar que nuestro progreso sea sostenible y que brinde beneficios tangibles, tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano", concluyó Dogu.