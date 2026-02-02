Encargada de negocios de EE. UU. dice que reiteró a Delcy Rodríguez las tres fases del plan de Washington para Venezuela

La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, sostuvo este lunes una reunión en Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, con el objetivo de profundizar en la estrategia de la Casa Blanca para la nación suramericana.

La diplomática estadounidense dijo que durante el encuentro enfatizó la vigencia de la hoja de ruta establecida por el secretario de Estado, Marco Rubio, la cual busca trazar un camino hacia el restablecimiento institucional del país,.



"Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", señaló Laura Dogu a través de un mensaje difundido por la Embajada de Estados Unidos en su cuenta de la red social X.

El esquema de las tres fases

El plan mencionado por la representante estadounidense fue articulado inicialmente por Marco Rubio el pasado 9 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero durante una operación militar de tropas de Estados Unidos en Caracas y zonas aledañas.

La estrategia enunciada por Rubio consiste en una etapa inicial de estabilización bajo el mando del Gobierno encargado liderado por Rodríguez, a la que seguirá un periodo de recuperación y una fase final orientada a normalizar la economía para que el beneficio financiero llegue directamente a la ciudadanía.

Este acercamiento diplomático se produce tras el arribo de Dogu a la capital venezolana el pasado sábado con la misión de reabrir la delegación estadounidense, la cual permaneció cerrada durante siete años tras la ruptura de relaciones en 2019. Desde entonces, las gestiones de Washington para el país petrolero se habían centralizado en su oficina externa ubicada en Bogotá, Colombia.

Designación de representación venezolana en Washington

En paralelo a las conversaciones sobre el plan de transición, el Gobierno venezolano anunció el nombramiento del excanciller Félix Plasencia como su nuevo representante diplomático ante los Estados Unidos.

Según informó el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, a través de Telegram, el funcionario viajará en los próximos días junto a su equipo para asumir sus nuevas responsabilidades,.

La designación de Plasencia, quien cuenta con experiencia previa como embajador en China, Colombia y el Reino Unido, marca para el régimen el inicio de una fase de revisión exhaustiva de las vías de cooperación bilateral.

"Enrumbar las relaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela por un camino de felicidad para ambos pueblos", sostuvo el canciller venezolano Yván Gil en declaraciones ofrecidas al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) al referirse a la búsqueda de una agenda basada en el respeto y la productividad,.

Posicionamiento de la oposición y cronograma de transición

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado manifestó este lunes su disposición de establecer contacto con Delcy Rodríguez, siempre que el diálogo esté centrado en la definición de un cronograma para la transición democrática.

Machado insistió en que cualquier proceso debe partir del reconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio de 2024, en los que la oposición asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo la victoria,.

"Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir un cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición", expresó Machado durante una videoconferencia con medios colombianos, entre ellos el diario El Tiempo y la emisora Caracol Radio.

La dirigente añadió que, a su juicio, la administración oficialista está siendo forzada a participar en procesos que contradicen su esencia debido a la presión interna y externa tras la captura de las antiguas autoridades.