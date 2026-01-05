¿Cómo impacta la captura de Nicolás Maduro en las relaciones diplomáticas y políticas entre China y Estados Unidos?

Antonio Pagán, doctor en Relaciones Internacionales y investigador del centro de estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, analizó en RPP los efectos de las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.

Ello luego que Estados Unidos se haya mostrado claro, a través de Marco Rubio y Donald Trump, en el control de los recursos petroleros de Venezuela luego del operativo el país latinoamericano, que derivó en la detención de Nicolás Maduro.

El último domingo Donald Trump fue consultado sobre China y el petróleo venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro, y aseguró que venderán "grandes cantidades de petróleo a otros países, muchos de los cuales ya lo están usando”.

"Venezuela es un socio importante de China, pero China tiene otros socios más importantes. Desde el punto de vista de lo que es la propia autonomía de China, desde el punto de vista de los recursos o la propia seguridad energética de China, no tendría por qué verse tan afectada realmente", declaró Pagán en Ampliación de Noticias.

Además, aseguró que el interés de EE.UU. por el petróleo venezolano no generaría un "gran punto de conflicto" entre Estados Unidos y China.

"El 80% del petróleo que exporta Venezuela es verdad que va a China, pero las importaciones chinas de petróleo, ahí en lo que es el petróleo venezolano, representa solo una pequeña fracción, en torno al 4%. Como digo, China tiene otros socios más importantes", dijo.

No obstante, mencionó que lo ocurrido podría solamente generar un choque político porque "supone la injerencia en los asuntos de terceros países".

Recordó, además, el pronunciamiento de China tras el operativo de EE.UU., en donde el país asiático expresó un "shock profundo" tras la captura de Maduro.

En vísperas, China condenó el operativo de EE.UU. y sostuvo que estas acciones "violan gravemente el derecho internacional", "infringen la soberanía de Venezuela" y "amenazan la paz y la seguridad de la región de América Latina y el Caribe".

Por otro lado, sostuvo que la medida de EE.UU. en Venezuela sería una estrategia en considerar a América Latina "parte de la influencia de Estados Unidos y, por tanto, sacar a China de esa región que quedaría dentro de esta tradicional doctrina Monroe".

"(...) América Latina quedaría dentro de esa influencia de Estados Unidos y, por tanto, habría que sacar a China fuera. Así que, como digo, la preocupación de China quedaría no tanto en esta cuestión particular de hasta qué punto el petróleo va a seguir fluyendo hacia China, sino si vay aa suponer al menos el intento de expulsar a China de parte de la región. Eso también supondría pasar por alto los intereses y la agencia de los propios países latinoamericanos", expresó Antonio Pagán en RPP.

Situación del petróleo en EE.UU.

Pagán también mencionó que la actual situación podría beneficiar a Estados Unidos en términos de un acceso más favorable a los recursos, sin necesariamente favorecer una transición democrática en el país.

"El régimen todavía se mantiene. Y esa es la gran duda, porque efectivamente parece que una de las principales motivaciones detrás de esta acción de Estados Unidos en contra de Maduro ha sido la cuestión petrolera, al menos si nos ceñimos a lo que son las propias declaraciones del presidente estadounidense", declaró a RPP.

Agregó que un aspecto de mejoría en la exportación de petróleo es "tener un régimen político que estuviera menos marcado por el patronazgo, es decir las relaciones del sector petrolero".