Melissa Klug espera que Samahara Lobatón no regrese con Bryan Torres: "Es un peligro para ella"

Melissa Klug espera que su hija Samahara Lobatón no regrese con Bryan Torres.
| Fuente: Instagram (melissaklugoficial)
Harold Quispe

Melissa Klug agradeció que su hija Samahara Lobatón haya concluido su relación con Bryan Torres luego de denunciarlo por violencia. "Espero que haya recapacitado", expresó.

Melissa Klug se pronunció luego de que su hija Samahara Lobatón reafirmara que terminó su relación con Bryan Torres. Esto, después de que ambos fueron vistos juntos en una clínica privada en San Borja y tras ser captados en un departamento en Lince avivando una posible reconciliación.

Ahora, la ‘Blanca de Chucuito’ agradeció que Samahara haya concluido su relación con Bryan Torres, quien viene siendo investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de “tentativa de feminicidio” en perjuicio de la influencer.

“Gracias a Dios bendito, espero que haya recapacitado y vea que es un peligro para ella”, sostuvo la personalidad de televisión, quien acudió semanas atrás a la comisaría de Monterrico, en Surco, para denunciar a Bryan Torres tras la difusión de videos donde se ve al productor musical realizando presuntas agresiones contra Samahara.

“No, para nada (hablamos del tema). El día de mi cumpleaños, que (Samahara) vino a mi casa con mis nietas, solo compartimos un lindo momento”, aclaró la empresaria de 42 años en entrevista con Trome.

Por último, pidió a sus seguidores orar por la salud de su nieto Asael, último hijo de Samahara Lobatón y quien se encuentra delicado de salud, y por Youna, quien fue pareja de Lobatón, tras su diagnóstico de cáncer.

Samahara Lobatón anunció el fin de su relación con Bryan Torres por supuesta
| Fuente: Instagram (bryan.jg.music)

Samahara Lobatón reafirma que terminó su relación con Bryan Torres

Samahara Lobatón reafirmó que terminó su relación con Bryan Torres y negó que lo esté viendo desde que anunció su ruptura en un polémico comunicado compartido en sus redes sociales el último 2 de diciembre.

Fue durante una transmisión en vivo en TikTok, junto a su expareja Youna y su amigo Carlitos TV, que la hija de Melissa Klug aseguró que “está soltera” mencionando que la relación con el padre de sus dos últimos hijos “terminó hace meses”.

“Acabo de terminar una relación, he terminado una relación en diciembre. (...) Estoy soltera”, expresó Samahara, quien se unió a una conversación conjunta con Youna para abordar la enfermedad de cáncer del barbero y promover las rifas para su tratamiento.

Al escuchar esta respuesta, Carlitos TV deslizó no creer en lo dicho por la influencer debido a las imágenes que los mostraban juntos días atrás. Ante esto, la personalidad de televisión no dudó en mencionar que no ve a Torres desde diciembre.

"La última vez que nos vimos fue en diciembre, porque Ángela terminó con Marito y eso fue el fin de semana de Navidad”, declaró.

Samahara Lobatón y Bryan Torres estuvieron en clínica

Días atrás, Instarándula difundió imágenes de Samahara Lobatón y Bryan Torres dentro de una clínica local. Según el portal del influencer Samuel Suárez, el motivo es una enfermedad de su pequeño hijo Asael, nacido en octubre de 2025.

Del mismo modo, se vio a Samahara y Bryan sentados en la sala de espera del centro de salud ubicado en San Borja esperando indicaciones médicas.

Por otra parte, a fines de enero, el programa Amor y fuego compartió nuevas imágenes de Samahara Lobatón y Bryan Torres dentro del departamento de la influencer. Esto, en medio del proceso de investigación en el Ministerio Público que tiene el productor musical por los delitos de “tentativa de feminicidio”.

El mismo medio, captó antes a Bryan Torres dentro del departamento de Samahara Lobatón. En las imágenes, se vio cómo ambos están en la misma sala. Ella le acariciaba la cabeza mientras él recibía con normalidad el gesto cariñoso.

Anteriormente, Samahara y el también compositor fueron grabados llegando a una iglesia evangélica ubicada en Lince. Bryan sale de la camioneta donde estaban sus pequeños hijos. Acto seguido, sale Lobatón cargando a su pequeña hija mientras que Torres saca el coche para poner a su bebé Asael.

melissa klug Bryan Torres Samahara Lobatón

