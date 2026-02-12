Melissa Klug espera que Samahara Lobatón no regrese con Bryan Torres: "Es un peligro para ella"

Melissa Klug se pronunció luego de que su hija Samahara Lobatón reafirmara que terminó su relación con Bryan Torres. Esto, después de que ambos fueron vistos juntos en una clínica privada en San Borja y tras ser captados en un departamento en Lince avivando una posible reconciliación.
Ahora, la ‘Blanca de Chucuito’ agradeció que Samahara haya concluido su relación con Bryan Torres, quien viene siendo investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de “tentativa de feminicidio” en perjuicio de la influencer.
“Gracias a Dios bendito, espero que haya recapacitado y vea que es un peligro para ella”, sostuvo la personalidad de televisión, quien acudió semanas atrás a la comisaría de Monterrico, en Surco, para denunciar a Bryan Torres tras la difusión de videos donde se ve al productor musical realizando presuntas agresiones contra Samahara.
“No, para nada (hablamos del tema). El día de mi cumpleaños, que (Samahara) vino a mi casa con mis nietas, solo compartimos un lindo momento”, aclaró la empresaria de 42 años en entrevista con Trome.
Por último, pidió a sus seguidores orar por la salud de su nieto Asael, último hijo de Samahara Lobatón y quien se encuentra delicado de salud, y por Youna, quien fue pareja de Lobatón, tras su diagnóstico de cáncer.