Melissa Klug espera que Samahara Lobatón no regrese con Bryan Torres: "Es un peligro para ella"

Samahara Lobatón anunció el fin de su relación con Bryan Torres por supuesta "falta de respeto". | Fuente: Instagram (bryan.jg.music)

Samahara Lobatón reafirma que terminó su relación con Bryan Torres

Samahara Lobatón reafirmó que terminó su relación con Bryan Torres y negó que lo esté viendo desde que anunció su ruptura en un polémico comunicado compartido en sus redes sociales el último 2 de diciembre.

Fue durante una transmisión en vivo en TikTok, junto a su expareja Youna y su amigo Carlitos TV, que la hija de Melissa Klug aseguró que “está soltera” mencionando que la relación con el padre de sus dos últimos hijos “terminó hace meses”.

“Acabo de terminar una relación, he terminado una relación en diciembre. (...) Estoy soltera”, expresó Samahara, quien se unió a una conversación conjunta con Youna para abordar la enfermedad de cáncer del barbero y promover las rifas para su tratamiento.

Al escuchar esta respuesta, Carlitos TV deslizó no creer en lo dicho por la influencer debido a las imágenes que los mostraban juntos días atrás. Ante esto, la personalidad de televisión no dudó en mencionar que no ve a Torres desde diciembre.

"La última vez que nos vimos fue en diciembre, porque Ángela terminó con Marito y eso fue el fin de semana de Navidad”, declaró.

Samahara Lobatón y Bryan Torres estuvieron en clínica

Días atrás, Instarándula difundió imágenes de Samahara Lobatón y Bryan Torres dentro de una clínica local. Según el portal del influencer Samuel Suárez, el motivo es una enfermedad de su pequeño hijo Asael, nacido en octubre de 2025.

Del mismo modo, se vio a Samahara y Bryan sentados en la sala de espera del centro de salud ubicado en San Borja esperando indicaciones médicas.

Por otra parte, a fines de enero, el programa Amor y fuego compartió nuevas imágenes de Samahara Lobatón y Bryan Torres dentro del departamento de la influencer. Esto, en medio del proceso de investigación en el Ministerio Público que tiene el productor musical por los delitos de “tentativa de feminicidio”.

El mismo medio, captó antes a Bryan Torres dentro del departamento de Samahara Lobatón. En las imágenes, se vio cómo ambos están en la misma sala. Ella le acariciaba la cabeza mientras él recibía con normalidad el gesto cariñoso.

Anteriormente, Samahara y el también compositor fueron grabados llegando a una iglesia evangélica ubicada en Lince. Bryan sale de la camioneta donde estaban sus pequeños hijos. Acto seguido, sale Lobatón cargando a su pequeña hija mientras que Torres saca el coche para poner a su bebé Asael.