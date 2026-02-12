Últimas Noticias
Ministerio de la Mujer informa sobre "traslado progresivo" de menores que residen en albergue 'La Casa del Padre'

| Fuente: Andina
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El Ministerio de la Mujer comunicó el inicio del traslado de las menores residentes del centro de acogida de administración privada 'La Casa del Padre', en donde es fundadora la parlamentaria Milagros Jáuregui, luego de conocerse la exposición de víctimas de abuso sexual.

Lima
00:00 · 01:41

El Ministerio de la Mujer comunicó que inició el traslado de las menores residentes del centro de acogida de administración privada 'La Casa del Padre', fundado por la parlamentaria Milagros Jáuregui, luego de conocerse publicamente imágenes de menores de edad víctimas de violación sexual participando en eventos de la organización. 

La entidad agregó que el objetivo es "priorizar el interés superior de las niñas y adolescentes" víctimas de violación sexual.

"Hemos iniciado los procedimientos de variación de la medida de protección de las residentes y, en consecuencia, su traslado progresivo, conforme a los protocolos vigentes, a otros centros especializados que garanticen condiciones adecuadas para su bienestar, seguridad y desarrollo integral", informó el MIMP.

Previamente, el MIMP había señalado el 9 de febrero "acciones de supervisión y verificación" en 'La Casa del Padre' con el fin de "establecer si se cumplieron los estándares de atención y de protección integral" para determinar responsables.

| Fuente: RPP

Visita inopinada del Ministerio Público

La mañana de este jueves 12 de febrero, la Fiscalía de Familia de Lima Este efectuó una visita inopinada en el Centro de Acogida Residencial (CAR) 'La casa del padre', ubicado en Cieneguilla, "con el objetivo de verificar el cumplimiento de obligaciones legales con la protección de la identidad, dignidad, privacidad y desarrollo integral de niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad".

Ello contemplado en el artículo 69° del Código de los niños, niñas y adolescentes, que se aplica en casos de afectación al ejercicio de los derechos de la infancia y adolescencia, contemplado en la Constitución Política del Perú.

El Ministerio Público informó que durante la diligencia se verificó una serie de pruebas documentales y se realizó consultas generales a algunas adolescentes, "bajo un enfoque de protección integral y no revictimizante", en donde se constató "que la población acogida en el centro está conformada por 29 adolescentes y siete bebés".

Dicha información será evaluada como parte de la investigación preliminar por parte del Ministerio Público por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La diligencia fue liderada por la fiscal adjunta provincial Giuliana Leslie Sotelo Zegarra, y contó con el apoyo de la fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial de Familia de Huarochirí, Sonia Marili Quispe Quispe, así como de la asistente de función fiscal, Martha Córdova Arones.

Pedido de Ética a Jauregui

Como se recuerda, la Comisión de Ética solicitó el último miércoles a la parlamentaria Milagros Jáuregui la remisión de un informe detallado sobre los hechos difundidos en medios de comunicación en relación a las presuntas irregularidades en el albergue "La Casa del Padre".

El presidente del grupo de trabajo, Elvis Vergara, solicitó mediante oficio la información a la legisladora para esclarecer los hechos en relación a las imágenes públicas en dicho recinto.

La parlamentaria, había declarado a RPP que el material audiovisual no fue difundido de manera oficial por la institución pero atribuyó las críticas a un cargamontón y que ello "no le ha gustado a todo el ala caviar".

Milagros Jauregui Renovación Popular MIMP Ministerio Público

