Estados Unidos designa a la pandilla Barrio 18 como una organización terrorista

Recientemente, Estados Unidos declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista.
Recientemente, Estados Unidos declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista. | Fuente: Pexels (referencial)
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Barrio 18 es una organización criminal transnacional que surgió en las calles de Los Ángeles y luego se expandió a otras zonas, con fuerte presencia en El Salvador y Centroamérica.

El Gobierno de Estados Unidos designó este martes a la banda criminal transnacional Barrio 18 como una organización terrorista, en medio de su campaña para desarticular redes de narcotráfico y desmantelar pandillas que atenten contra la seguridad de la nación norteamericana.

"Hoy, el Departamento de Estado designa a Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)", indicó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

Rubio insistió en que Barrio 18, rival acérrimo de la Mara Salvatrucha (MS13), "es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras".

"La medida tomada hoy por el Departamento de Estado demuestra una vez más el compromiso inquebrantable de la Administración Trump con el desmantelamiento de los carteles y las pandillas, y con la garantía de la seguridad del pueblo estadounidense", advirtió en el comunicado.

El jefe de la diplomacia de EE.UU. advirtió de que su país seguirá trabajando por mantener las calles libres de drogas ilícitas e interrumpir "las fuentes de ingresos que financian la actividad violenta y criminal de las pandillas y los cárteles".

¿Qué es Barrio 18?

Barrio 18, también conocido como Pandilla 18, Calle 18, Mara 18 o 'la 18' a secas, es una organización criminal transnacional que surgió en las calles de Los Ángeles y luego se expandió a otras zonas, con fuerte presencia en El Salvador y Centroamérica, donde se transformó en una de las bandas pandillas más sangrientas y peligrosas de las Américas.

Desde el regreso al poder en enero pasado del presidente Donald Trump, Washington ha designado como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Ha hecho lo mismo con la banda transnacional Tren de Aragua, la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), las ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros, y el Cartel de los Soles, que según la Administración Trump estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que Caracas niega.

La designación como entidad terrorista tiene efectos legales muy amplios en EE. UU., que van desde el congelamiento de fondos hasta el procesamiento penal por apoyo indirecto o directo a esas organizaciones

