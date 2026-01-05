EE.UU. niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela: "No estamos ocupando ningún país"

Estados Unidos negó este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU estar en guerra "contra Venezuela" y descartó que la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y la posterior decisión de gobernar el país hasta que haya una transición política suponga una ocupación.

"No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país", aseguró el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz.

Waltz defendió la detención de Maduro tras asegurar que las fuerzas de EE.UU. arrestaron a "un narcotraficante" que será juzgado por los tribunales por "los delitos cometidos contra el pueblo estadounidense durante los últimos quince años".

"Maduro no es solo un narcotraficante acusado. Era un presidente ilegítimo. No era un jefe de Estado", aseguró.



El embajador acusó al líder venezolano y "a sus compinches" de haber "manipulado el sistema electoral venezolano para mantener su control ilegítimo del poder".

"Si la ONU y los estados reunidos en este consejo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y el mismo trato que a un presidente o jefe de Estado democráticamente, ¿qué tipo de organización es esta?", planteó después de que representantes de otros países como Colombia, China o Rusia, promotores de la sesión, cargaran contra la operación estadounidense.

Según el embajador, la "acción policial" se llevó a cabo de "conformidad con la responsabilidad del presidente de EE.UU." en su labor para "proteger a los estadounidenses dentro y fuera del país contra un fugitivo directamente responsable del narcoterrorismo que ha causado la muerte de miles de estadounidenses".

Waltz reiteró que Trump le ofreció a Maduro una oportunidad por la vía diplomática: "Le ofreció múltiples salidas", aseguró.

EE.UU., dijo, quiere "un futuro mejor para el pueblo venezolano": "Creemos que un futuro mejor para el pueblo de Venezuela, la región y el mundo es estabilizar la región y hacer que el vecindario en el que vivimos sea un lugar mucho mejor y más seguro".

"Estados Unidos no vacilará en sus acciones para proteger a los estadounidenses del azote del narcoterrorismo y busca la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela", concluyó.