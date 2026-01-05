¿Qué es el derecho a veto y por qué bloquearía decisiones de la ONU sobre Venezuela?

Este lunes 5 de enero de 2026, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió sesionar, a raíz de la captura de Nicolás Maduro luego que Estados Unidos realizará un operativo en Venezuela la madrugada del sábado 3 de enero.

El Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros, en donde cinco de ellos son miembros permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, todos tiene derecho a veto.

Según la página oficial de la ONU, el derecho a veto nació a finales de la Segunda Guerra Mundial, en donde China, Francia, Rusia (antes URSS), Reino Unido y Estados Unidos estaban seguros de seguir "desempeñando un papel importante en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", al ser creadores de la Carta de las Naciones Unidas.

"Por eso, a los 'cinco grandes' se les otorgó un poder de voto especial, conocido como el 'poder de veto'. Se acordó que en caso de que uno de los 'cinco grandes' ejerciera su poder de veto dentro del Consejo de Seguridad, la resolución o decisión no se aprobaría", sostiene la ONU.

¿Cómo impacta en la situación en Venezuela?

Al respecto, el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay aseguró en RPP que el derecho de veto permite que un solo país detenga cualquier resolución de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Parece increíble, paradójico o hasta contraproducente, pero en el derecho de veto basta que uno se oponga para que nada pueda procesarse ni seguir su curso. Entonces, mirando el caso de Venezuela, no vamos a ver pues ni a China, ni a Rusia votando en favor de la unanimidad de los cinco miembros permanentes, no va a prosperar ninguna resolución", sostuvo en Ampliación de Noticias.

"[¿Cómo se llama eso? Se llama equilibrio, porque así como pasa para el otro lado del mundo sobre algo sobre Taiwán, exactamente vas a ver que Estados Unidos, Francia o el Reino Unido también harían lo mismo", añadió Mackay.

En esa línea, sostuvo que el equilibrio del derecho a veto va a ser la consecuencia de la no acción sobre casos como en Venezuela y que cada miembros "seguirá actuando de manera unilateral forjados en el principio del uso del poder".

"Es el acto de facto por el que los países que decidieron, después de la Segunda Guerra Mundial, repartirse la torta del planeta, hacen lo que el poder les ha permitido. Eso es lo que ha pasado en Venezuela y lo que está pasando con diversos casos", sostuvo el excanciller.