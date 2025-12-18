Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Estonia denuncia violación de frontera por parte de guardias rusos

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país citó al encargado de negocios de la embajada rusa para que responda por el incidente.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del país citó al encargado de negocios de la embajada rusa para que responda por el incidente. | Fuente: Pexels (referencial)
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Gobierno estonio descartó que el incidente represente una “amenaza directa” para la seguridad del país.

El Gobierno estonio denunció este jueves que tres guardias fronterizos rusos atravesaron la frontera sin autorización y por razones desconocidas.

El Ministerio de Interior dijo que el incidente no significa una amenaza para la seguridad estonia, pero ha pedido explicaciones a la Federación Rusa sobre el mismo.

"No hay una amenaza directa para la seguridad, pero la política y el control de fronteras ha fortalecido la presencia en la zona", dijo el ministro de Interior, Igor taro.

Cerca de las 10:00 a.m. de este jueves, guardias polacos descubrieron, con ayuda de una cámara, a guardias rusos en el río Narva. Tres de los guardias desembarcaron y cruzaron la línea fronteriza.

Luego regresaron al otro lado de la frontera.

Para hoy está planeado un encuentro entre responsables del control fronterizo de los dos países. Además, el Ministerio de Exteriores ha citado al encargado de negocios de la embajada rusa.

En el pasado ya hubo tensiones en las fronteras exteriores de la OTAN en el este, pues; en 2024, Estonia denunció que guardias fronterizos rusos había retirado del Narva boyas de delimitación y calificó el incidente de "provocación".

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Estonia OTAN Rusia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA