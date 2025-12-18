Estonia denuncia violación de frontera por parte de guardias rusos

El Gobierno estonio descartó que el incidente represente una “amenaza directa” para la seguridad del país.

El Gobierno estonio denunció este jueves que tres guardias fronterizos rusos atravesaron la frontera sin autorización y por razones desconocidas.

El Ministerio de Interior dijo que el incidente no significa una amenaza para la seguridad estonia, pero ha pedido explicaciones a la Federación Rusa sobre el mismo.

"No hay una amenaza directa para la seguridad, pero la política y el control de fronteras ha fortalecido la presencia en la zona", dijo el ministro de Interior, Igor taro.

Cerca de las 10:00 a.m. de este jueves, guardias polacos descubrieron, con ayuda de una cámara, a guardias rusos en el río Narva. Tres de los guardias desembarcaron y cruzaron la línea fronteriza.

Luego regresaron al otro lado de la frontera.

Para hoy está planeado un encuentro entre responsables del control fronterizo de los dos países. Además, el Ministerio de Exteriores ha citado al encargado de negocios de la embajada rusa.

En el pasado ya hubo tensiones en las fronteras exteriores de la OTAN en el este, pues; en 2024, Estonia denunció que guardias fronterizos rusos había retirado del Narva boyas de delimitación y calificó el incidente de "provocación".