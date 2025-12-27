Rapero nigeriano es acusado de presunto maltrato animal tras arrastrar un cabrito en pleno en concierto [VIDEO]

El rapero nigeriano Highstar Lavista protagonizó una polémica luego de que circularan en redes sociales varios videos de una de sus presentaciones en vivo, donde apareció sobre el escenario arrastrando a un cabrito.

El hecho ocurrió durante un concierto en su país natal, donde el artista se presentaba como telonero del músico Phyno Fino. Durante su actuación, Highstar subió al escenario con el animal, al que arrastró con una correa mientras continuaba interpretando su música frente al público.

Asistentes al evento grabaron el momento y difundieron los videos en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron. Las imágenes generaron una ola de críticas por parte de sus seguidores y defensores de los derechos de los animales, quienes calificaron el acto como maltrato animal.

"Usar un animal vivo como utilería para llamar la atención no es arte, es perversión moral, crueldad en estado puro y un reflejo de lo más ruin del ser humano. Highstar Lavista se muestra tal cual es, y quienes lo aplauden y lo jalean son la verdadera basura de este mundo", indicó un usuario que compartió el video.

Rapero se pronuncia tras arrastrar a un cabrito sobre el escenario

Tras la difusión de las imágenes, las críticas se multiplicaron, con llamados a que el artista se pronunciara y asumiera su responsabilidad por lo ocurrido durante su presentación.

Poco después, Highstar Lavista respondió a la polémica publicando videos en sus redes sociales en los que aparece alimentando al cabrito dentro de su departamento.

"Saludos de temporada navideña, amor y respeto por la vida. Gracias por su preocupación", escribió sobre el material que compartió en su cuenta de Instagram.