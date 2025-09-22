Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina

Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina.
Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina. | Fuente: EFE | Fotógrafo: YOAN VALAT
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

Alemania aboga por esperar al "final del proceso" de negociaciones antes de dar cualquier paso, luego que Benjamín Netanyahu haya dejado en el aire que habrá una "respuesta" de Israel a los reconocimientos formales anunciados por Reino Unido, Portugal, Australia y Canadá el último domingo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los ministros de Exteriores de Reino Unido y de Francia, Yvette Cooper y Jean-Noel Barrot, respectivamente, han exhortado este lunes a las autoridades de Israel a no adoptar ningún tipo de represalia por el reconocimiento del Estado palestino, una amenaza que ha dejado en el aire el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Una de estas amenazas pasa por la anexión de Cisjordania, pero Cooper ha insistido en que el anuncio realizado el domingo por el primer ministro británico, Keir Starmer, no va en contra de los intereses de Israel, sino que de hecho sería "la mejor manera de respetar la seguridad" tanto de israelíes como de palestinos.

"Tiene que ver con proteger la paz y la justicia para Oriente Próximo", ha recalcado Cooper en una entrevista este lunes con la BBC en la que ha reivindicado la responsabilidad de Reino Unido para reavivar la solución de dos Estados frente a las tesis extremistas que han crecido en ambos bandos.

"Lo fácil", ha añadido, "sería mirar hacia otro lado y decir que es demasiado difícil", pero Londres no considera viable esta opción cuando hay tanta "devastación" y "sufrimiento". El Gobierno británico, sin embargo, deja en el aire el calendario en que transformará en Embajada su actual Consulado en Jerusalén Este.

Por su parte, el jefe de la diplomacia gala ha anticipado que este lunes será "un gran día para la paz", ya que está previsto que Francia replique los anuncios de Reino Unido, Australia y Canadá y pase a reconocer formalmente como Estado a Palestina.

Para Barrot, que ha concedido una entrevista a TF1, se trata de "una gran victoria diplomática para Francia", impulsora junto a Arabia Saudita de la cumbre que acogerá la ONU para abogar expresamente por la solución de dos Estados en Oriente Próximo.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno israelí adopte represalias, el ministro francés ha señalado que, llegado el caso, Francia responderá "con una extrema firmeza". "Espero que no lleguemos a esto, porque esta iniciativa conviene para la seguridad de Israel", ha alegado Barrot, dejando en el aire también aspectos prácticos como la futura apertura de una Embajada.

Alemania se muestra al margen

El Gobierno alemán ha reiterado este lunes por boca de su ministro de Exteriores, Johann Wadephul, que Alemania no contempla sumarse a esta ola de reconocimientos internacionales, ya que la opción "más probable" pasa por dejar este simbólico gesto para "el final del proceso", es decir, una vez que las partes firmen la paz. Dicho proceso "debe comenzar ahora", ha reclamado.

"Un Estado palestino es nuestro objetivo", ha añadido Wadephul, que no ve "otro camino" posible para la paz en la zona. A corto plazo, ha abogado por "un alto el fuego inmediato" y la liberación de todos los rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza, informa la agencia DPA.

Asimismo, ha cuestionado la actual escalada militar en la Franja de Gaza y ha criticado "cualquier paso hacia una anexión de los territorios ocupados", ya que implicaría una violación del Derecho Internacional y complicaría "una solución sostenible al conflicto.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Francia Reino Unido Israel Benjamín Netanyahu Palestina

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA