Israel asegura que halló cuerpo de una rehén israelí al lado de hospital en Gaza

El Ejército israelí halló el cadáver de una rehén israelí en un edificio al lado del hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, donde Israel dice que está ubicada la principal infraestructura militar del grupo islamista Hamás, según anunció este jueves.



El cuerpo hallado se identificó como el de Yehudit Weiss, mujer de 65 años secuestrada el 7 de octubre por milicianos palestinos en el kibutz Beeri, comunidad israelí al lado de Gaza, informó un portavoz militar, que detalló que su cadáver "fue extraído por tropas israelíes de una estructura adyacente" al centro médico Al Shifa y posteriormente trasladado a Israel.



El hallazgo de su cuerpo es el primero que se realiza en la ciudad de Gaza -el lugar donde se encontró es su centro-, y son también los primeros restos mortales de un cautivo que Israel halla en zonas más al interior del enclave costero tras 41 días de guerra.



Según detalló el Ejército, la identificación del cuerpo de Weiss se hizo como parte de un proceso llevado a cabo por personal médico militar y del Rabinato junto al Instituto de Medicina Forense y la Policía de Israel, que este jueves informaron a sus familiares.



En su ataque a Israel del 7 de octubre, las milicias de Gaza se llevaron a más de 240 cautivos a la Franja, entre ellos también ancianos, menores o extranjeros, y según remarcó hoy el Ejército, su "tarea nacional" ahora "es localizar a los desaparecidos y devolver a los secuestrados a sus hogares".

Madre de cinco hijos

Según agregó, el cuerpo de Weiss se halló junto a equipamiento militar, "incluidos rifles kalashnikov", lo que sugiere que habría estado vigilada por milicianos en el mismo lugar de cautiverio.



El Ejército no precisó más información sobre la causa de la muerte de la cautiva, ni dijo si murió en medio de combates o bombardeos en la zona, donde estas últimas semanas hubo fuertes enfrentamientos.



Según prensa israelí, Weiss era madre de cinco hijos y recibía tratamiento médico por cáncer de mama. El día del ataque de Hamás estaba en su domicilio del kibutz Beri cuando fue hecha cautiva, mientras que su marido, Shmulik Weiss, fue encontrado asesinado.



El hallazgo del cuerpo se produce mientras las fuerzas israelíes realizan una operación "precisa y selectiva" por segundo día en un punto cercano, el hospital Al Shifa, el más grande de la Franja.



Según Israel, Hamás esconde en el mismo recinto médico y entornos el que sería su principal centro militar en el enclave.



Ayer, miércoles, fuerzas israelíes anunciaron el hallazgo de armas, algunos chalecos de las Brigadas al Qasam -brazo armado de Hamás- o de un portátil con información e imágenes de rehenes en una sala del hospital Al Shifa, aunque por ahora no ha desvelado la presencia de túneles y de una supuesta red militar subterránea.



Por su parte, el personal del centro médico insiste en que no hubo milicianos ni actividad militar en el recinto en toda la guerra. (EFE)