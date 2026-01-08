Cinco españoles y dos líderes políticos liberados en Venezuela, mientras familiares de otros encarcelados a la expectativa frente a prisiones

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación inmediata de "un número importante de personas", incluyendo venezolanos y extranjeros, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país, sin precisar la cifra exacta ni las identidades de los beneficiados.

Hasta el momento, solo se han confirmado las excarcelaciones de cinco españoles: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, quienes ya viajan hacia España.

Y cerca de las 10 p.m. hora de Caracas (9:00 p.m. en Perú) fueron liberados el excandidato presidencial Enrique Márquez y el político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri.

La información fue confirmada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, que publicó un video en el que se ve como ambos dirigentes se reencuentran con sus familiares tras salir de la cárcel Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

#AlertaSNTP | Confirmamos la excarcelación del periodista y dirigente político Biagio Pilieri la noche de este #8Ene. Estaba preso en el Helicoide hace un año y cuatro meses. pic.twitter.com/WuEEHAq8i7 — SNTP (@sntpvenezuela) January 9, 2026

Familiares de otros detenidos y organizaciones no gubernamentales permanecen a la expectativa en los alrededores de centros de reclusión, reportando opacidad en la información y exigiendo liberaciones masivas.

El anuncio se produce cinco días después de la captura del exmandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, lo que dejó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada bajo supervisión de EE.UU.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, Venezuela registraba 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, incluyendo 86 extranjeros o con doble nacionalidad.

Aunque el chavismo no ha proporcionado una cifra oficial de los que serán excarcelados, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, indicó que se esperan unas 400 liberaciones.

Diego Casanova, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, llamó a las autoridades a proporcionar una lista oficial, ya que más allá de nombres como Rocío San Miguel o Perkins Rocha, no hay mayor información.

Más temprano, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, confirmó que los cinco connacionales liberados viajan hacia España.

"Vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos. He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación", publicó Albares en X, agradeciendo a la embajada española y colaboradores. Albares explicó que se encuentran bien "dentro de las circunstancias" y han hablado con sus familias.

Situación en los centros de reclusión

Cerca de un centenar de familiares se mantienen en las afueras de cárceles como El Helicoide en Caracas y El Rodeo I en el estado Miranda, aguardando las excarcelaciones.

Margareth Baduel, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dijo desde El Rodeo I: "Pidiéndole a Dios que realmente sea una liberación masiva y completa (...) y lo ideal es que no se reduzca a solo un grupo, sino que las cárceles se abran para todos".

Yovanka Ávila, vocera del mismo comité, añadió que no tienen una lista de nombres y esperan la liberación de todos debido a sus condiciones de salud físicas y emocionales.

La ONG Provea reportó en la red social X que a las 8:00 p.m. de Caracas (7:00 p.m. en Perú) no se tenía conocimiento de liberaciones en El Helicoide, salvo la ciudadana venezolana española Rocío San Miguel, reiterando la "exigencia de libertad plena para todos los presos políticos y el cese de la persecución por razones políticas".

8:00PM A esta hora no se tiene conocimiento sobre la liberación de ningún preso político recluido en El Helicoide, salvo la abogada y activista Rocío San Miguel.



Reiteramos nuestra exigencia de libertad plena para todos los presos políticos y el cese de la persecución por… pic.twitter.com/ipVJZ5IDst — PROVEA (@_Provea) January 9, 2026

Provea también recordó que la tortura es generalizada en centros como El Helicoide, DGCIM en Boleíta, El Rodeo, Las Crisálidas y Tocorón, exigiendo sanciones a responsables y mecanismos de no repetición.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció en un comunicado en X que hasta las 7:30 p.m. no se habían ejecutado liberaciones reales de venezolanos, solo confirmando las de españoles.

"Por el contrario, existe incertidumbre en los centros de reclusión donde familiares apostados a las puertas de los diversos recintos carcelarios nos reportan que no se han ejecutado las liberaciones de venezolanos injustamente presos", explicó la organización, advirtiendo sobre listas extraoficiales y exhortando al Estado a garantizar transparencia.

🚨#COMUNICADO #URGENTE



Ante los anuncios oficiales sobre liberaciones de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) informamos a la opinión pública y a la comunidad internacional:



1) Sin ejecución… pic.twitter.com/mUDEiFswzC — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 9, 2026

Reacciones de líderes opositores y familiares

La líder opositora María Corina Machado describió la medida como "un acto de restitución moral" en un mensaje dirigido a las familias de los detenidos.

"Reciban este momento como un acto de restitución moral, como confirmación de que su entereza no fue en vano", recomendó Machado a los seres queridos de las personas excarceladas.

Agregó que, aunque "nada devuelve los años robados", "este día importa porque reconoce lo que siempre" supo: "que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso".

"Este día les devuelve un poco de paz", celebró Machado, al recordar que los familiares "fueron fortaleza cuando faltó la libertad, fueron dignidad cuando abundó la injusticia".

La opositora enfatizó: "No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad".

Familiares como Mariana González, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, reportaron ausencia de novedades sobre sus seres queridos.

"Luego de hacer recorridos por algunos centros de detención, no tengo novedades de la situación de mi esposo Rafael Tudares Bracho. Reitero, que su situación sigue siendo la misma: sigue injustamente privado de libertad", indicó González en X.

Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025, junto con otros opositores.

De igual forma, familiares del exdiputado Juan Pablo Guanipa, del excandidato presidencial Enrique Márquez y del activista Javier Tarazona publicaron en redes sociales que no han recibido información sobre posibles liberaciones.

Más temprano, la Casa Blanca celebró la medida como "ejemplo de cómo el Presidente (Donald Trump) está usando máxima influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y venezolano". Aunque no hay confirmación de liberaciones de ciudadanos estadounidenses, se estima una decena ciudadanos de esa nqacionalidad encarcelados.