Macron advierte en el Foro de Davos de que "nos dirigimos hacia un mundo sin ley"

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este martes en el Foro Económico Mundial de Davos de que "nos dirigimos a un mundo sin ley" y abogó porque la Unión Europea defienda el multilateralismo y por "más cooperación" internacional, como en el G7 que Francia preside este semestre.
El mandatario también instó a sus socios de la Unión Europea a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción cuando "no somos respetados y no se respetan las reglas del juego".
"No debemos dudar en tener dudas sobre usarlo", dijo Macron en su discurso en el Foro de Davos al referirse al mecanismo anticoerción, conocido como "bazuca comercial", del que la UE se dotó a finales de 2023 y que aún no ha sido estrenado.
"Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego", continuó el presidente francés, que apostó por respetar una "preferencia europea".
Noticia en desarrollo...