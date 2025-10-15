Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego temporal de 48 horas tras varios días de ataques en la frontera

Más temprano se conoció que el Ejército de Pakistán bombardeó este miércoles presuntos escondites de los talibanes afganos y de la insurgencia cercana a los fundamentalistas en Kabul y en Kandahar.

El Gobierno de Pakistán y el régimen talibán de Afganistán acordaron este miércoles un alto el fuego temporal de 48 horas, con efecto desde las 13:00 GMT, tras varios días de combates en la frontera entre ambos países, según informaron ambas partes.

"Se ha acordado un alto el fuego temporal entre el Gobierno paquistaní y el régimen talibán afgano, con el consentimiento mutuo de ambas partes, durante las próximas 48 horas a partir de las 18:00 horas de hoy, a petición de los talibanes", anunció la Cancillería paquistaní en un comunicado.

"Por solicitud y a insistencia de la parte paquistaní, un alto el fuego entrará en vigor entre ambos países después de las 17.30 horas de esta tarde. El Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) ordena a todas sus fuerzas respetar la tregua, salvo en caso de agresión", señaló el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid. EFE

El Ejército de Pakistán bombardeó este miércoles presuntos escondites de los talibanes afganos y de la insurgencia cercana a los fundamentalistas en Kabul y en Kandahar, según fuentes de seguridad paquistaníes.

"Pakistán llevó a cabo ataques de precisión en las provincias de Kandahar y Kabul exclusivamente contra escondites de los talibanes afganos y de Khawarij", dijeron las fuentes de seguridad a los medios.

Anteriormente, se habían registrado dos fuertes explosiones en Kabul y el portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, atribuyó una de ellas al estallido de un camión cisterna.

"El Ejército de Pakistán atacó los cuarteles del Batallón Nº 4 del Talibán afgano, el Batallón Nº 8 y la Brigada Fronteriza Nº 5 en Kandahar", según las fuentes de seguridad paquistaníes, que aseguraron que los objetivos fueron "cuidadosamente seleccionados y estaban aislados de la población civil".