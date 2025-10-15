Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego temporal de 48 horas tras varios días de ataques en la frontera

Pakistán bombardea presuntas instalaciones de los talibanes en Kabul y Kandahar
Pakistán bombardea presuntas instalaciones de los talibanes en Kabul y Kandahar | Fotógrafo: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Más temprano se conoció que el Ejército de Pakistán bombardeó este miércoles presuntos escondites de los talibanes afganos y de la insurgencia cercana a los fundamentalistas en Kabul y en Kandahar.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno de Pakistán y el régimen talibán de Afganistán acordaron este miércoles un alto el fuego temporal de 48 horas, con efecto desde las 13:00 GMT, tras varios días de combates en la frontera entre ambos países, según informaron ambas partes.

"Se ha acordado un alto el fuego temporal entre el Gobierno paquistaní y el régimen talibán afgano, con el consentimiento mutuo de ambas partes, durante las próximas 48 horas a partir de las 18:00 horas de hoy, a petición de los talibanes", anunció la Cancillería paquistaní en un comunicado.

"Por solicitud y a insistencia de la parte paquistaní, un alto el fuego entrará en vigor entre ambos países después de las 17.30 horas de esta tarde. El Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) ordena a todas sus fuerzas respetar la tregua, salvo en caso de agresión", señaló el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid. EFE

El Ejército de Pakistán bombardeó este miércoles presuntos escondites de los talibanes afganos y de la insurgencia cercana a los fundamentalistas en Kabul y en Kandahar, según fuentes de seguridad paquistaníes.

"Pakistán llevó a cabo ataques de precisión en las provincias de Kandahar y Kabul exclusivamente contra escondites de los talibanes afganos y de Khawarij", dijeron las fuentes de seguridad a los medios.

Anteriormente, se habían registrado dos fuertes explosiones en Kabul y el portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, atribuyó una de ellas al estallido de un camión cisterna.

"El Ejército de Pakistán atacó los cuarteles del Batallón Nº 4 del Talibán afgano, el Batallón Nº 8 y la Brigada Fronteriza Nº 5 en Kandahar", según las fuentes de seguridad paquistaníes, que aseguraron que los objetivos fueron "cuidadosamente seleccionados y estaban aislados de la población civil".

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Pakistán Afganistán ataque bombardeo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA