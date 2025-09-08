Últimas Noticias
Una embarcación de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza fue atacada en el puerto de Túnez

Buques de la Flotilla Global Sumud, frente a la costa de Sidi Bou Said, Túnez.
Buques de la Flotilla Global Sumud, frente a la costa de Sidi Bou Said, Túnez. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Los tripulantes de la Flotilla, que sospechan que esta tentativa de quemar las embarcaciones era "israelí", afirmaron que este incidente "no les frena de su objetivo" de viajar por mar para romper el bloqueo sobre Gaza.

Uno de los principales buques de la Flotilla Sumud, atracada actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), fue atacado por un dron, según confirmaron tripulantes de la embarcación.

"La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que uno de sus embarcaciones principales, conocida como el 'Barco Familiar', que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactado por lo que se sospecha es un dron", indicaron en su cuenta de X.

Detallaron que el barco navegaba con bandera portuguesa y "todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", al tiempo remarcaron que ataques como este "dirigidos a intimidar y frustrar" no los detendrán.

Según portavoces tunecinos de Flotilla que se encontraron a bordo de la embarcación dañada, el incendio "no provocó daños mayores, sino superficiales", y que dicha embarcación "puede viajar" el miércoles.

Y aseguraron que "solamente los tunecinos son los que quedarán para vigilar a las embarcaciones esta noche", dijeron en un vídeo difundido en la página oficial de la Flotilla magrebí Sumud.

Wael Naouar, portavoz de la Flotilla magrebí, llamó a los tunecinos a acudir al puerto para proteger las embarcaciones que planean arrancar mañana miércoles hacia la Franja de Gaza para romper simbólicamente el bloqueo sobre la Franja de Gaza.

Cientos de tunecinos se desplazaron esta madrugada al puerto de Sidi Bou Said para mostrar su solidaridad con la Flotilla mundial tras el incendio en una de las grandes embarcaciones, según vídeos difundidos en redes.

Los protestantes repitieron gritos como "viva, viva Palestina".

"Un dron lanzó una bomba, esta explotó y el barco se incendió"

Los tripulantes de la Flotilla, que sospechan que esta tentativa de quemar las embarcaciones era "israelí", afirmaron que este incidente "no les frena de su objetivo" de viajar por mar para romper el bloqueo, subrayaron en su página de Facebook.

En el mismo mensaje, indicaron que "se está llevando a cabo una investigación y, en cuanto se disponga de más información, se publicará de inmediato".

Por otra parte, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, también confirmó el ataque "aparentemente por un dron en el puerto de Túnez" y agregó que "otras dos flotillas se dirigen a Túnez y necesitan protección urgente".

Una de las tripulantes de la embarcación, Yasemin Acar, indicó en sus redes sociales que el dron "provocó un incendio a bordo que ya se ha extinguido".

"Un dron pasó justo encima, lanzó una bomba, esta explotó y el barco se incendió. Todos en el barco están bien", declaró en una publicación de Instagram.

