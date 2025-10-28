Últimas Noticias
Argentina acuña moneda de plata con el trazo del gol de Maradona a Inglaterra en mundial México 86

El histórico gol de Diego Armando Maradona selló la victoria de la albiceleste sobre Inglaterra en 1986.
El histórico gol de Diego Armando Maradona selló la victoria de la albiceleste sobre Inglaterra en 1986. | Fuente: Captura Youtube / BCRA
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

El Banco Central de la República Argentina presentó la moneda conmemorativa Copa Mundial FIFA 2026, que tiene como motivo principal un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 86, considerado como el mejor de la historia de los mundiales.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió este martes una moneda conmemorativa de plata, dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo motivo principal es un esquema de la legendaria jugada de Diego Armando Maradona en el segundo gol de la albiceleste contra Inglaterra en el mundial México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales.

Según informó el BCRA, la emisión se enmarca en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el cual la entidad argentina ya partició con la acuñación de monedas en las copas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, en la que la Argentina se coronó campeona del mundo.

A estas emisiones se suma ahora la nueva moneda conmemorativa de la Copa Mundial 2026, al cumplirse 40 años del hito deportivo que selló el camino de la selección argentina para pasar a semifinales y, posteriormente, alzarse con la copa en aquella ocasión.

¿Qué características tiene la moneda conmemorativa?

El BCRA precisó que el diseño, en la parte central de su anverso, presenta una pelota atravesando la moneda, como alegoría sobre la pasión futbolera, mientras que en el arco superior se inscribe la leyenda REPÚBLICA ARGENTINA, y en el inferior, COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026.

En el reverso, se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se observa la trayectoria de la jugada de Maradona: su camino al arco y los oponentes que fue eludiendo hasta marcar el gol.

También en el reverso, en el círculo central del campo de juego figura el valor facial simbólico de $10 y en el exergo se presenta el año de acuñación 2025. En el arco superior también se lee BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y en el inferior, COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026.

La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm. La emisión para el mercado nacional es de 2 500 unidades. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional.

El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA y fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España.

