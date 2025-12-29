Ejecutivo designa a César Briceño como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

El Ejecutivo dispuso designar al general de división del Ejército, César Briceño Valdivia, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), con efectividad a partir del 1 de enero de 2026.

Así se oficializó a través de una resolución suprema publicada este lunes en el diario oficial El Peruano, la cual cuenta con la rúbrica del presidente de la república, José Jerí, y del ministro de Defensa, César Díaz Peche.

Cabe destacar que, según la normativa vigente, los oficiales, generales o almirantes que sean nombrados como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o Comandante General de la institución armada correspondiente, "ejercen sus funciones por un periodo de dos (2) años; pudiendo prorrogarse por un año adicional únicamente en el caso del Jefe del Comando Conjunto".

¿Quién es César Briceño Valdivia?

Antes de su designación como jefe del CCFFAA, el general EP César Briceño se desempeñaba como comandante general del Ejército del Perú (EP), cargo en el que fue nombrado durante el gobierno de Dina Boluarte y que asumió desde el 1 de enero de 2024. En su reemplazó, fue nombrado el también general de División, Oswaldo Martín Calle Talledo.

Briceño Valdivia es Espada de Honor de la 91° Promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, “II Promoción Andrés Avelino Cáceres”, egresado el 1 enero de 1987.

Según indica su hoja de vida, durante sus 36 años de servicios ininterrumpidos a la nación como Oficial, ha prestado servicios en diferentes Unidades y dependencias del Ejército, destacándose por su eficiente desempeño académico, operativo y administrativo.

Ha sido instructor en la Escuela Militar de Chorrillos y en la Escuela de Ingeniería del Ejército, siendo Director de la Escuela de Ingeniería del Ejército en el año 2013 y Jefe de Educación del Ejército en el año 2014.

Operacionalmente, participó en el proceso de pacificación nacional y apoyo al desarrollo, prestando servicios como Comandante General de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales, Frente Huallaga; Director de Inteligencia del Ejército; Comandante General de la III División de Ejército; Comandante del Comando Operacional del Sur; Comandante General de la II División de Ejército y Comandante del Comando Operacional del Centro. En los campos de gestión pública, se destacó como Director Ejecutivo del Fondo de Vivienda Militar del Ejército; Jefe del Servicio de Ingeniería del Ejército; Sub Inspector del Ejército y Comandante General del Comando Logístico del Ejército y Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Su desempeño profesional y académico a lo largo de su carrera han sido sobresalientes, habiendo obtenido la medalla académica del Ejército en el grado de “Distinguido”, de igual manera ha recibido las siguientes condecoraciones por servicios meritorios prestados al Ejército y al país: Condecoración Cruz Peruana al Mérito Militar; la Orden Militar Francisco Bolognesi; la Medalla Bicentenario; la Condecoración Medalla del CCFFAA “Mariscal Eloy Ureta Monte Hermoso”.

Es Magíster en Ciencias Militares; ha realizado la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el CAEN; posee un Magíster en Administración de Negocios en la Universidad de ESAN y ha realizado el Programa de Alta Dirección en la Universidad de Piura y en la Escuela de Administración de Negocios ESAN y Programa de Especialización de Directorios en la Universidad de Piura.