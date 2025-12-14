Segunda vuelta en Chile: abren los colegios electorales para el balotaje presidencial entre Jara y Kast

Un total de 3.379 locales de votación con 40.473 mesas abrieron sus puertas este domingo para dar comienzo a las elecciones de la segunda vuelta presidencial en Chile, en las que se escogerá al sucesor del progresista Gabriel Boric.

Más de 15,6 millones de personas están llamadas a las urnas para ejercer su voto de forma obligatoria y elegir entre la comunista y candidata única de una amplia alianza progresista, Jeannette Jara (51), y el ultraderechista y fundador del Partido Republicano (PR), José Antonio Kast (59).

Según analistas y sondeos publicados antes de la veda, el militante republicano llega a la segunda vuelta como claro favorito, abriendo más interrogantes sobre el margen de victoria que sobre el resultado final.

Tras quedar segundo en la primera vuelta con el 23,9 % de los votos, Kast recibió el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, sumando más del 50 % de las preferencias.

Jara, por su parte, obtuvo la primera posición en los comicios de noviembre con un 26,9 % de las preferencias, pero tiene poco espacio para hacer crecer su base electoral pese a ser la candidata única de una amplia e inédita coalición progresista, que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana.

Católico ultraconservador y padre de nueve hijos, Kast sería el primer presidente en llegar al poder que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988.

A lo largo de su campaña, ha basado su discurso y posicionamiento solo en temas de seguridad y migración, las principales preocupaciones de los chilenos, según sondeos, y ha evitado difundir sus posiciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales como su defensa del régimen -su hermano fue un ministro destacado de Pinochet-.

Entre otros puntos, ha eludido aclarar cómo planea recortar 6.000 millones de dólares del gasto público en los primeros 18 meses de su eventual gobierno y si liberaría a los exmilitares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Jara, en tanto, ha intentado desmarcarse de la impopularidad del gobierno de Boric y luchado contra un anquilosado anticomunismo muy expandido en Chile, además de apelar a los riesgos de la ultraderecha y defender su liderazgo al frente de leyes emblemáticas como el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones o la reducción de la jornada laboral a 40 horas.



El presidente que salga de las urnas tendrá que lidiar a partir del 11 de marzo con un Parlamento dividido, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso y donde los votos de del populista Partido de la Gente (PDG) serán clave.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

Los centros de votación estarán abiertos hasta las 18:00 hora local (21:00 GMT) y se espera que los resultados estén un par de horas después.