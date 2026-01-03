China condena los ataques de EE.UU. en Venezuela y pide respeto al derecho internacional

China condenó este sábado los ataques militares lanzados por Estados Unidos contra Venezuela y pidió a Washington que respete el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en una reacción oficial difundida por el Ministerio de Exteriores chino.

La posición de Pekín fue expresada en un comunicado de la portavocía de la Cancillería en respuesta a preguntas de periodistas sobre la operación militar estadounidense y el anuncio del presidente Donald Trump de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Según el ministerio, China se declaró "profundamente conmocionada" y "condena firmemente" lo que calificó como el "uso descarado de la fuerza" por parte de Estados Unidos contra un país soberano, así como el hecho de que se haya "apuntado contra el presidente de otro país".

El Ministerio de Exteriores chino sostuvo que estas acciones "violan gravemente el derecho internacional", "infringen la soberanía de Venezuela" y "amenazan la paz y la seguridad de la región de América Latina y el Caribe", al tiempo que subrayó que China "se opone firmemente" a este tipo de actuaciones.

Asimismo, Pekín instó a Washington a "cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas" y a "cesar las violaciones de la soberanía y la seguridad de otros países", sin anunciar medidas adicionales.

China is deeply shocked by and strongly condemns the U.S.’s blatant use of force against a sovereign state and action against its president.



Such hegemonic acts of the U.S. seriously violate international law and Venezuela’s sovereignty, and threaten peace and security in Latin… pic.twitter.com/wjfRMhvNKP — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) January 3, 2026

Ataque de EE.UU. y captura de Maduro

La reacción china se produce después de que Trump asegurara que Maduro y Flores se encuentran detenidos en el buque anfibio estadounidense USS Iwo Jima y que serán trasladados a Nueva York para ser procesados por cargos de narcotráfico, tras una operación militar llevada a cabo en territorio venezolano.

Después de los bombardeos, el Gobierno de Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y decretó el estado de "conmoción exterior", mientras que las reacciones internacionales han sido dispares.

China mantiene una estrecha relación diplomática y económica con Venezuela, reforzada durante los mandatos del presidente chino, Xi Jinping, y de Maduro, y ha defendido de forma reiterada en foros internacionales los principios de soberanía estatal y no injerencia en los asuntos internos de otros países.

Horas antes de este comunicado político, el Gobierno chino había emitido un aviso consular en el que desaconsejaba a sus ciudadanos viajar a Venezuela ante el deterioro de la situación de seguridad, sin entrar entonces en valoraciones sobre la operación militar estadounidense.

Rusia exige liberación de Nicolás Maduro

Rusia llamó a las autoridades estadounidenses a liberar al líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, después de que el presidente Donald Trump comfirmara la captura de ambos.

"Ante las informaciones confirmadas sobre la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, instamos encarecidamente a las autoridades estadounidenses a reconsiderar esa postura y liberar a un presidente que fue legítimamente elegido y su esposa", señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.