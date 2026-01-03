Últimas Noticias
EE.UU. capturó a Nicolás Maduro en Venezuela: estas son las reacciones de los candidatos presidenciales peruanos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una
Los candidatos presidenciales en el Perú emitieron en sus redes sociales sus respectivos pronunciamientos frente a lo sucedido en Venezuela.

El líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos la madrugada de este sábado, 3 de enero, tras un operativo ejecutado por Estados Unidos en Venezuela.

En una de sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, el presidente Donald Trump aseguró que Maduro y su esposa fueron trasladados hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe, desde donde serán llevados ante un Tribunal Federal de Nueva York.

Pronunciamientos de candidatos presidenciales peruanos

La noticia ha generado la inmediata reacción de distintos líderes mundial. En nuestro país, que se encuentra en plena campaña electoral; diversos candidatos presidenciales se han pronunciado sobre lo sucedido.

Keiko Fujimori, postulante a la Presidencia por Fuerza Popular, saludó la decisión de Donald Trump del operativo en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro.

"Un hecho histórico que marca el fin de una dictadura criminal que oprimió a su pueblo, destruyó sus instituciones y truncó los sueños de millones de venezolanos forzados al exilio y a la separación de sus familias. Hoy se abre una nueva esperanza para Venezuela", escribió.

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso, mencionó que la caída de Nicolás Maduro "trae esperanza a Venezuela". "Empatizo con los refugiados, su resiliencia nos une", dijo.

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se pronunció al respecto y celebró a los agentes de EE.UU. realizaran el despliegue militar en Venezuela.

Rafael Belaúnde, candidato de Libertad Popular, mencionó que EE.UU. debe ir "por Diosdado Cabello y Vladimir Padrino para terminar con 25 años de dictadura narcochavista".

Fiorella Molinelli, postulante por Fuerza y Libertad, expresó que América Latina "no puede normalizar la miseria, el exilio ni la represión".

"Nuestra solidaridad está con los venezolanos que resistieron, que no se rindieron y que nunca dejaron de creer en un futuro distinto", escribió.

Por otro lado, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, rechazó "la agresión militar contra Venezuela" y dijo que hubo un "irrespeto por la Carta de Paz de las Naciones Unidas".

Alfonso López-Chau, candidato a la presidencia por Ahora Nación, condenó "la intervención militar de un estado en el territorio de otro", reafirmando "la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

El poder en tus manos

EP229 | INFORMES | 2025: El año que definió los rostros que disputarán el poder en el 2026

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
Tags
Nicolás Maduro Venezuela Estados Unidos El Poder en Tus Manos Elecciones 2026

