Marco Rubio se comunicó con José Jerí para "comentarle sobre el carácter de la intervención" en Venezuela, afirmó excanciller González-Olaechea

"Le ha anunciado [y] le ha comentado sobre el carácter de la intervención”, sostuvo el excanciller Javier Olaechea. | Fuente: EFE / Presidencia

El excanciller Javier González-Olaechea señaló en exclusiva a RPP que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se comunicó con el mandatario peruano José Jerí, en medio del anuncio del presidente Donald Trump sobre la captura del líder chavista Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Lo primero que hay que destacar y que aún no se conoce, y es una primicia para ustedes (RPP), para el Perú, es que el secretario Rubio ha llamado al presidente Jerí hace pocas horas. Le ha anunciado [y] le ha comentado sobre el carácter de la intervención”, sostuvo en Enfoque de los Sábados.

Asimismo, González-Olaechea se pronunció sobre la falta de pronunciamiento del Ejecutivo. Al respecto, el excanciller señaló que tiene conocimiento de que el Gobierno hará ello tras la conferencia de prensa que Donald Trump anunció para este sábado a las 11:00 a.m.

“El Gobierno peruano entiendo que se va a pronunciar después de la anunciada conferencia de prensa del presidente Trump. [¿Tiene usted detalles de la información proporcionada por Rubio a Jerí?] No, y si las tuviera no las compartiría”, indicó.

Excanciller Javier Olaechea. | Fuente: RPP

¿Cómo Nicolás Maduro salió de Venezuela?

Javier González-Olaechea también indicó que fue informado que Nicolás Maduro salió “detenido por las fuerzas” estadounidenses.

“Salió detenido por las fuerzas. Hay una fuerza especial operativa, cuyo nombre en este momento no recuerdo, que tiene la capacidad para intervenir una vez dada la autorización presidencial entre 20 minutos y máximo una hora”, manifestó.

Asimismo, el excanciller señaló que, “en este caso, no ha requerido” el presidente Donald Trump la autorización del Congreso para realizar la operación en Venezuela; sin embargo, precisó que ello “no quiere decir que no la haya necesitado”.

“El presidente Trump, y creo que es momento de señalar que lo que hoy urge es entender que debe haber un multilateralismo más actuante, porque estamos frente al inicio de un proceso”, aseveró.