Fernando Rospigliosi tras la captura de Nicolás Maduro: “Muchos venezolanos podrán regresar a su patria”

Fernando Rospigliosi dijo que el anuncio de la captura de Nicolás Maduro “es una gran noticia para todo el continente”.
Fernando Rospigliosi dijo que el anuncio de la captura de Nicolás Maduro “es una gran noticia para todo el continente”. | Fuente: Congreso / EFE
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El presidente del Congreso señaló que el anuncio de la captura del líder del chavismo “es una gran noticia para todo el continente”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Venezuela y sacados del país, tras los bombardeos registrados en Caracas.

Tras el anuncio, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a través de la red social X (antes Twitter) señaló que esta “es una gran noticia para todo el continente”.

“Muchos venezolanos hoy día dispersos en países de la región, podrán regresar a su patria”, indicó.

Asimismo, el presidente del Parlamento señaló que con estas acciones emprendidas por EE.UU. “se termina también la infiltración de organizaciones terroristas financiadas por Irán. El final de 26 años de dictadura comunista”

“No olvidar: Chávez llegó al poder en una elección, engañando a todos y luego, mediante una Asamblea Constituyente, estableció una feroz dictadura. Lo mismo quieren hacer en el Perú”, acotó.

Captura de Maduro y postura del régimen chavista

El presidente Donald Trump también anunció a través de su red social Truth Social que este sábado, a las 11:00 a.m. brindará una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, su club privado en Florida, donde ofrecerá más detalles sobre la operación que condujo a la extracción de Maduro de Venezuela.

Tras el anuncio de Trump, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, invocó a la ciudadanía a "no facilitarle las cosas al enemigo invasor".

Además, calificó de "criminal y terrorista" el ataque de EE.UU. a Venezuela por la madrugada de este sábado, 3 de enero.

"Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas", invocó Cabello.

En esa línea, el ministro del Interior venezolano invocó a los organismos internacionales a pronunciarse sobre “esta masacre”.

"Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales, ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?", cuestionó.

Peruano calificó de "pesadilla" los 10 meses que estuvo detenido por el chavismo en Venezuela

Renzo Yasir Huamanchumo Castillo, peruano que estuvo detenido 10 meses en Venezuela, donde el régimen chavista lo acusó sin pruebas de preparar un plan para asesinar al mandatario Nicolas Maduro, calificó de "pesadilla" el tiempo que estuvo encarcelado.
Fernando Rospigliosi Congreso Nicolás Maduro

