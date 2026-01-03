Fernando Rospigliosi tras la captura de Nicolás Maduro: “Muchos venezolanos podrán regresar a su patria”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Venezuela y sacados del país, tras los bombardeos registrados en Caracas.

Tras el anuncio, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a través de la red social X (antes Twitter) señaló que esta “es una gran noticia para todo el continente”.

“Muchos venezolanos hoy día dispersos en países de la región, podrán regresar a su patria”, indicó.

Asimismo, el presidente del Parlamento señaló que con estas acciones emprendidas por EE.UU. “se termina también la infiltración de organizaciones terroristas financiadas por Irán. El final de 26 años de dictadura comunista”

“No olvidar: Chávez llegó al poder en una elección, engañando a todos y luego, mediante una Asamblea Constituyente, estableció una feroz dictadura. Lo mismo quieren hacer en el Perú”, acotó.

Captura de Maduro y postura del régimen chavista

El presidente Donald Trump también anunció a través de su red social Truth Social que este sábado, a las 11:00 a.m. brindará una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, su club privado en Florida, donde ofrecerá más detalles sobre la operación que condujo a la extracción de Maduro de Venezuela.

Tras el anuncio de Trump, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, invocó a la ciudadanía a "no facilitarle las cosas al enemigo invasor".

Además, calificó de "criminal y terrorista" el ataque de EE.UU. a Venezuela por la madrugada de este sábado, 3 de enero.

"Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas", invocó Cabello.

En esa línea, el ministro del Interior venezolano invocó a los organismos internacionales a pronunciarse sobre “esta masacre”.

"Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales, ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?", cuestionó.